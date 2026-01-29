香港旅游博览｜1868大使阿邦现身宣传 外交公署副特派员及入境处长郭俊峰到场打气
更新时间：21:13 2026-01-29 HKT
发布时间：21:13 2026-01-29 HKT
发布时间：21:13 2026-01-29 HKT
香港旅游博览会今日( 29日 )起一连4日于香港会议展览中心举行！入境处1868大使阿邦当然不会错过这个向市民宣传国家领事保护的好机会，加上农历新年即将到临，大使阿邦亦向准备外游市民的讲解实用的的外游小贴士！
外交部驻港特派员公署副特派员花有及入境处处长郭俊峰今日亦亲临「协助在外香港居民小组」的摊位，为同事打气兼加油。
博览会展期至本星期日，入境处呼吁市民把握机会入场，不但可与1868大使阿邦合照，更有限量版阿邦月历及精美纪念品派发，送完即止。
展览详情:
日期：2026年1月29日至2月1日
时间：上午11时至下午8时
地点：香港会议展览中心 Hall 5B（E19 摊位）
最Hit
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
2026-01-28 18:15 HKT