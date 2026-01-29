Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

进口吞拿鱼验出禁用工业染料孔雀石绿 食安中心正追查来源和分销情况

社会
更新时间：20:44 2026-01-29 HKT
发布时间：20:44 2026-01-29 HKT

食物环境衞生署食物安全中心今日（29日）公布，一个吞拿鱼样本验出孔雀石绿。中心正跟进事件。中心发言人说，中心透过恒常食物监测计划，从进口层面检取上述吞拿鱼样本作检测。结果显示样本含孔雀石绿，含量为十亿分之一点四。发言人表示，中心已知会涉事进口商上述违规情况，并正追查有关产品的来源和分销情况。

所有本港出售食物均不能含有孔雀石绿

孔雀石绿是工业染料，被使用作治理鱼类疾病。目前，很多国家已禁止在食用动物中使用孔雀石绿。根据《食物内有害物质规例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石绿。违例者会被检控，一经定罪，可处罚款5万元及监禁6个月。

中心会继续跟进事件和采取适当行动。调查仍然继续。

