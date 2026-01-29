Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲流｜仁济医院王华湘中学15岁女生一度情况严重 本月第4宗儿童严重个案

社会
更新时间：18:31 2026-01-29 HKT
发布时间：18:31 2026-01-29 HKT

衞生署衞生防护中心今日（29日）接获一宗儿童感染季节性流感的严重个案，是本月第4宗。涉及一名过往健康良好的15岁女童。她于1月27日出现发烧、咳嗽、咽喉痛、肌肉痛及疲倦，翌日（28日）到家庭医学门诊求医，同日获转介至将军澳医院急症室求诊，需留院治理，一度出现低血压，当时情况严重。她的呼吸道样本经化验后，证实对甲型（H3）流感呈阳性反应。她目前仍然留院，现时情况稳定，而血压已回复正常。

3家居接触者曾现轻微呼吸道感染症状

初步调查显示，女童已接种2025／26年度季节性流感疫苗。她有5名家居接触者，其中3人早前曾出现轻微呼吸道感染症状，病况轻微，无需住院。女童在潜伏期内没有外游，她就读的仁济医院王华湘中学最近没有出现流感爆发的情况。

今年至今已录得4宗儿童感染流感的严重个案，涉及的儿童年龄介乎6个月至15岁，其中两宗没有接种季节性流感疫苗（包括一宗个案在发病前3天才接种2025／26年度季节性流感疫苗，由于患者未能受到疫苗保护，因此个案被视为未接种疫苗）。而在一月初结束的夏季流感季节，共录得25宗涉及儿童流感的严重个案，包括3宗死亡个案，涉及的儿童年龄介乎6个月至17岁。当中，20宗（80%）个案没有接种季节性流感疫苗（包括一宗个案在发病前4天才接种2025／26年度季节性流感疫苗）。

中心总监徐乐坚说，随着天气在今年首季维持寒冷，而流行病毒株亦不排除会发生改变，不排除流感活跃程度会再度上升。他再次呼吁所有年满6个月或以上的人士，除个别有已知禁忌症人士外，若尚未接种季节性流感疫苗，应从速行动，包括在夏季流感季节曾感染流感的人士，以预防未来的冬季流感季节可能出现其他流行病毒株。此外，虽然目前流行的甲型（H3）流感病毒与疫苗所含的病毒株存在一些抗原差异，但科学研究显示本季使用的季节性流感疫苗仍能对亚分支K的变异病毒株，以及疫苗中包含的甲型（H1）及乙型流感病毒提供保护。

徐乐坚补充，学校的流感爆发个案近期仍然发生，如果学童没有参加季节性流感疫苗学校外展计划，家长应尽快带子女到参加疫苗资助计划的私家医生接种季节性流感疫苗。此外，6个月至未满两岁的幼儿的季节性流感疫苗接种率只有约23%，虽然较上一季度同期上升约4个百分点，但仍远低于其他年龄组别的接种率。中心已经透过基层医疗署呼吁家庭医生，协助鼓励家长让子女接种季节性流感疫苗。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
8小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
7小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
影视圈
10小时前
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
3小时前
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
好去处
2026-01-28 17:10 HKT
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
2026-01-28 18:15 HKT
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
23小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
2026-01-28 13:50 HKT