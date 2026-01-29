甲流｜仁济医院王华湘中学15岁女生一度情况严重 本月第4宗儿童严重个案

衞生署衞生防护中心今日（29日）接获一宗儿童感染季节性流感的严重个案，是本月第4宗。涉及一名过往健康良好的15岁女童。她于1月27日出现发烧、咳嗽、咽喉痛、肌肉痛及疲倦，翌日（28日）到家庭医学门诊求医，同日获转介至将军澳医院急症室求诊，需留院治理，一度出现低血压，当时情况严重。她的呼吸道样本经化验后，证实对甲型（H3）流感呈阳性反应。她目前仍然留院，现时情况稳定，而血压已回复正常。

3家居接触者曾现轻微呼吸道感染症状

初步调查显示，女童已接种2025／26年度季节性流感疫苗。她有5名家居接触者，其中3人早前曾出现轻微呼吸道感染症状，病况轻微，无需住院。女童在潜伏期内没有外游，她就读的仁济医院王华湘中学最近没有出现流感爆发的情况。

今年至今已录得4宗儿童感染流感的严重个案，涉及的儿童年龄介乎6个月至15岁，其中两宗没有接种季节性流感疫苗（包括一宗个案在发病前3天才接种2025／26年度季节性流感疫苗，由于患者未能受到疫苗保护，因此个案被视为未接种疫苗）。而在一月初结束的夏季流感季节，共录得25宗涉及儿童流感的严重个案，包括3宗死亡个案，涉及的儿童年龄介乎6个月至17岁。当中，20宗（80%）个案没有接种季节性流感疫苗（包括一宗个案在发病前4天才接种2025／26年度季节性流感疫苗）。

中心总监徐乐坚说，随着天气在今年首季维持寒冷，而流行病毒株亦不排除会发生改变，不排除流感活跃程度会再度上升。他再次呼吁所有年满6个月或以上的人士，除个别有已知禁忌症人士外，若尚未接种季节性流感疫苗，应从速行动，包括在夏季流感季节曾感染流感的人士，以预防未来的冬季流感季节可能出现其他流行病毒株。此外，虽然目前流行的甲型（H3）流感病毒与疫苗所含的病毒株存在一些抗原差异，但科学研究显示本季使用的季节性流感疫苗仍能对亚分支K的变异病毒株，以及疫苗中包含的甲型（H1）及乙型流感病毒提供保护。

徐乐坚补充，学校的流感爆发个案近期仍然发生，如果学童没有参加季节性流感疫苗学校外展计划，家长应尽快带子女到参加疫苗资助计划的私家医生接种季节性流感疫苗。此外，6个月至未满两岁的幼儿的季节性流感疫苗接种率只有约23%，虽然较上一季度同期上升约4个百分点，但仍远低于其他年龄组别的接种率。中心已经透过基层医疗署呼吁家庭医生，协助鼓励家长让子女接种季节性流感疫苗。