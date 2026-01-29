头炷香︱黄大仙祠年廿九晚上9时起开放 「月老殿」求姻缘必去 即睇入场时间/路线图及马年福物

【头炷香/黄大仙/啬色园/黄大仙祠/马年/年廿九】农历新年将至，不少善信会趁年廿九上「头炷香」。啬色园黄大仙祠今日（29日）公布农历新年「头炷香」安排、新春期间开放时间、特别参神安排以及新春福物等。

大除夕年廿九( 2月16日 ) 晚上9时正将开放予善信进入黄大仙祠第一参神平台等候于子夜11时或12时上「头炷香」，并通宵开放至年初一晚上9时。善信可在黄大仙祠外的庙宇广场及黄大仙广场排队。善信须注意年廿九当日财神宫、太岁元辰殿、月老殿及从心苑将暂停开放。

正门(入园) 第三参神平台(点香区) 第一参神平台大殿前(上香) 三圣堂(上香) 盂香亭(上香) 正门(离开)

祠内将实施单向路线及人潮管制

年廿九晚9时起善信可单向流水式入祠上香，到三个敬香点(大殿、三圣堂及盂香亭)上香后离开，不可停留。祠内将实施单向参神路线及人潮管制措施，不设求签区、跪拜区及供品区。

道家主张「道法自然」，为响应环保、庄严道场，祠内一律禁止携带元宝蜡烛、生油及大型香枝，请勿燃点大束香枝；建议以每一家庭为单位，只携备9支线香，于祠内三个上香点(大殿平台、三圣堂及盂香亭)敬奉。

参拜太岁(太岁元辰殿) 属马可免费拜太岁

正月初二至整个正月期间(2 月18 日至3 月18 日)，凡生肖属马(本命年)之善信，出示有效身份证明文件，即可免费进入「太岁元辰殿」内拜太岁。

其他生肖的善信则享有特别优惠，凡付费进入太岁元辰殿的善信，会获送「上表祈福优惠券」乙张($50/$100)，可即日用于扣减上表费。付款进入元辰殿，可获「琉璃斗姥吊饰」一个；祈福上表，

则可获得「大仙普照」吊饰一个。

参拜财神宫 捐$388可获风车摆件

善信可捐款港币100元请领一片金箔，或以500元请领「五路财神」金箔套装(五片)，亲手为财神像贴金身祈愿财运亨通。善信以港币100元请领金箔一片，可获赠「聚宝金马」摆设(小)一个及「招财琉璃元宝」一个；或以港币500元请领「五路财神」金箔套装(五片)，可获赠「聚宝金马」摆设(大)一个，「五色招财琉璃元宝」一套、「五方来财钱袋」一个及「财神金卡」一张。

财神宫特别福物：2月9日起到总办事处捐款港币388元即可请领寓意招财进宝的「风生水起」招财风车摆件一个。选择恭请「金财神」的善信，更可获赠以下福物：大殿参拜证3 张、「开光财神宫金箔」2 张及「聚宝金马」摆件 (大)1 个。 (数量有限，换完即止。)

月老殿重光 提供红绳拜月老求姻缘

今年西方情人节与新春时间相若，园方特于2月13至14日，延长开放时间至晚上9时，除以园方提供之红绳参拜月老外，亦欢迎善信携带糖果敬拜。

正月十五元宵节(3月3日)，善信入祠参拜月老并捐款港币20元，即可请领「月老手绳」一条，及获赠祈愿卡一张，可写下心愿并挂在「祈愿桃花树」上，祈求天赐良缘。下午6时后入园可获送赠发光小礼物一份。园内亦设有影相打卡位置，欢迎善信穿著华服入园共度佳节。

园方预计整个「头炷香」活动，视乎天气会有2至4万人次参加，至于新春假期假期则料有约100万人次到访黄大仙祠，与去年相若。园方又指，适逢马年，为吸引更多游客，马会将于初三（2月19日）安排旅游巴，接戴游人到沙田马场体验赛马。

▼去年上头炷香盛况▼

记者、摄影：陈俊豪