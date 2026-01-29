香港旅游博览会｜本港去年接待旅客近5000万人次升12% 罗淑佩：有赖政府与业界努力

「香港旅游博览会2026」今日( 29日 )起一连4日（至2月1日）于香港会议展览中心展览馆 5BCD举行。活动汇聚超过40间旅行社和邮轮公司，提供超过200条旅行路线的旅游产品及优惠，更邀请了多个本地特色文化单位参展。文化体育及旅游局局长罗淑佩于开幕礼致辞时表示，本港去年共接待近5000万旅客人次，比2024年增加12%。

首次推出全新互动游戏「推喼王大赛」

博览会将举办超过50场旅游专题讲座及表演，以及「游学团探索区」，而会场内亦设立冬日主题「北欧小镇」以延续冬季节日气氛，同时首次推出全新互动游戏「推喼王大赛」。

本港去年共接待近5000万旅客人次 按年增12%

罗淑佩表示，本港去年共接待近5000万旅客人次，比2024年增加12%，其中内地旅客占3800万人次，按年上升11%，非内地旅客占1210万人次，按年增幅达到15%，形容成绩有赖政府与业界共同努力，不断提升旅游产品与服务，让旅客「宾至如归」。

罗淑佩表示，随着机场三跑系统全面投入服务，去年航班量已回复至2018/19年81%，预计今年可进一步升至86%，意味著不仅有助吸引更多旅客访港，也让本地市民在出境旅游方面有更多航班选择，更容易买到机票，期望机票价格能保持平稳。

她提到，全球旅游趋势正快速转变，旅客越来越追求深度和特色体验，本港的景点以至旅游业界，在为市民或旅客制定行程时，亦需要创新，才能吸引旅客选择旅行社产品，而非只依赖自由行。

农历新年将至，罗淑佩指出，本港将举办多项大型精彩活动，包括大年初一的新春花车汇演、初二的烟花汇演、初三的新春赛马等，诚意欢迎各地旅客来临，体验香港中外文化交流、新春节庆的魅力。

谭光舜 : 政府「创造人气」 业界将人气转为「财气」

旅议会主席谭光舜致辞时表示，今日展览已有大批市民及旅客排队入场，令业界对今年旅游市场更具信心。他指出，今年适逢「十五五」规划开局，中央持续推出惠港政策，反映旅游业在香港发展中的重要性。行政长官在去年《施政报告》中亦多次提及旅游政策，推动文化、体育与旅游协同发展。

谭光舜表示，政府负责「创造人气」，而业界则需把人气转化为「财气」。旅行代理商在其中扮演关键角色，须积极开拓更多元化的旅游产品。

展览集团主席王学谱于致辞时表示，自2024年首办以来，「香港旅游博览会」一直获各界鼎力支持，屡创入场人次新高。他提到今年博览会吸引了来自不同地域的参展商来港参展，同时亦推出不同优惠吸引旅客到访，当中针对来港交通方便的大湾区，博览会特别安排跨境旅游巴接送及消费券等优惠，预计每季可额外吸引更多内地旅客来港。他指出，旅客及参展商不单会参与展会，更会延伸消费至本地餐饮、酒店、零售及交通等，创造跨行业经济效益。

他表示，是次博览会为推动文旅深度融合，特别加入文化体验元素，除设立「北欧小镇」、举办「旅．摄．展」摄影展外，更邀请多个本地文化单位参展，将非遗、历史及创意融入旅游，向旅客呈现香港独有的文化魅力。

博览会人流旺 日本线、新疆线查询增加

博览会场内人头涌涌。纵横游财务总监韩小姐表示，今年展览生意理想，人流比去年多2成。踏入一月底，新年团仍有少量查询，但更多市民关注日本赏樱团等，「问日本线的人比去年多不少」。她指，内地线同样很热门，尤其是前往新疆的路线，「查询量非常大」。她提到，韩国线今年加入复活节亲子赏花团，产品更丰富，带动人流上升。至于团费，她指与去年相若，并认为博览会能吸引有旅游计划的市民，「对生意有帮助」。

云南收客量按年增3倍

新华旅游助理总经理尤满意指出，今年农历新年较迟，不少团期已爆满，今日展览报名者多为三、四月花季旅客，公司亦推出多项优惠，吸引市民查询。他指，内地线方面，新疆、云南、西藏最受欢迎，其中云南收客量按年增3倍。他补充，港人到内地多选择跟团，因交通安排更省心；而前往日本的市民可能会选择自由行。另外，韩国因文化和美食等因素，亦吸引不少旅客。

DeWonder Travel创办人陈先生表示，今日人流一般，生意与去年相若，但预期周末人流会更旺。他指，公司主推南北极冒险邮轮，南极团强调独特体验，包括坐冲锋舟、极地跳水、雪地露营等，「都是旅游界比较少见的项目」，行程一般为10至15日，价格亦与去年相若。

市民盼游非洲看迁徙、北欧赏极光

场内有不少市民专程到场寻找心仪的旅行产品。市民冯女士表示，最想去非洲看动物大迁徙，或到北欧看极光，「展览有各种不同的旅行社，方便比较」。她预计四、五月才出发，称虽然比较偏向自由行，但若前往比较偏远地区，或哈尔滨、北海道等寒冷地区，因交通与天气因素，「肯定要跟团更方便」。

市民潘先生表示，正物色特价团，「武汉或南美都可以」，并指武汉三月樱花季团费1000多元，「好抵玩」。他指会展地点方便，可以即场对比不同旅行社。

记者：蔡思宇

摄影 : 刘骏轩