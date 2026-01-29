参与「猜猜我是谁」骗案向七旬老妇索8万元 青年认企图洗黑钱罪判囚45个月

现年24岁无业男于2023年按他人指示，向七旬妇人收取8万元「猜猜我是谁」骗款，幸好妇人向家人查询后揭发本案，无业男当场被捕。该男子早前承认一项企图洗黑钱罪，今于区域法院被判入狱45个月。法官谢沈智慧判刑时指出，被告完全知道骗案细节，与骗徒同属一伙；而被告在煽惑他人纵火案保释期间干犯本案，属于加刑因素。

保释期间犯案属加刑因素

被告汤浩源，早前承认一项交替控罪、企图处理知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪，原被控的一项串谋诈骗罪则获法庭存档。

谢沈法官指被告过往曾有2次定罪纪录涉及4项罪名，对上一次因煽惑他人纵火案保释期间干犯本案，属加刑因素，而被告于该案中被定罪则已判监2年。

被告知道本案行骗手法并参与其中

谢沈官直言「完全不同意」被告只对骗案有片面理解的说法，指出被告知道涉案款项来自「猜猜我是谁」骗案，他明白该类骗案的做法，被告完全知道案中骗案的细节，亦准备重复事主孙儿因事需保释金的说法。因此谢沈官认为被告与骗徒同属一伙，并以监禁4年为量刑起点。

辩方求情指被告确诊过度活跃症（ADHD），惟谢沈官指辩方只提供一页报告，无提及被告的症状、严重程度以及与其犯案的关系，无基础指过度活跃症引致被告犯案。谢沈官强调案底不类同，只是不会加刑而非减刑因素。考虑到「猜猜我是谁」骗案仍猖獗，最终判囚45个月。

以事主孙儿被警扣留需保释金为由骗款

案情指，79岁女事主洪美珍于2023年5月12日接到电话，来电者自称为洪的孙儿，二人闲话家常。事主翌日再接到电话，骗徒自称事主孙儿，因事被警方扣留，需要8万元保释金，会有人去油塘住所楼下收款。事主向儿子确认孙儿无恙，揭发骗案并报警。

警方随即部署行动，在交收地点截停被告。被告口头警诫下指到场向妇人接收8万元，而该8万元为「猜猜我是谁」骗案的款项。被捕后，被告于警诫下称「阿Sir，我都系无钱用，想揾吓快钱帮补吓，比次机会呀」。

被告续指，一名叫「阿强」的人士问他「想唔想揾快钱」，其后指示被告向一名妇人声称其家人因事需要金钱。

案件编号：DCCC41/2024

法庭记者：雷璟怡