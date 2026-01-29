急性肠胃炎｜上周录11宗院舍及学校爆发个案 涉及人数急增至86 中心料活跃程度短期内续升

因应本地急性肠胃炎的活跃程度，包括院舍和学校录得的相关爆发个案近期持续上升，衞生署衞生防护中心今日（29日）呼吁市民提高警觉，时刻注意个人、环境及食物衞生，以减低受感染的风险。中心会发信给医生、院舍、学校、幼稚园及幼儿中心，讲解急性肠胃炎的最新情况，并提醒机构负责人须按照「预防传染病指引」执行预防和控制措施，一旦出现急性肠胃炎爆发个案时便应尽快通报中心以作即时跟进。

上周录11宗涉86人 本周首4日已录3宗渉23人

中心总监徐乐坚指出，中心的监测数据显示院舍和学校的急性肠胃炎爆发个案在过去数星期持续上升。中心在本月首两周（4至10日及11至17日）分别录得3宗（涉及18人）和7宗（涉及46人），上周（18至24日）再录得11宗，涉及的人数更急增至86人。本星期首4日（25至28日）亦已录得3宗（涉及23人）。此外，根据中心的传染病定点监测数据，家庭医学门诊、私家医生诊所及幼儿中心／幼稚园的急性肠胃炎活跃程度近期亦呈上升趋势。

本港急性肠胃炎活跃程度短期内持续上升。资料图片

徐乐坚续说，急性肠胃炎的爆发个案全年均有机会出现，但一般在冬季较为常见。预计本港急性肠胃炎的活跃程度在短期内会持续上升，市民必须注意个人、环境及食物衞生，以减低受感染的风险。

急性肠胃炎可由多种病毒引致，当中最常见的是诺如病毒。该病毒具高度传染性，受影响人士即使接触少量诺如病毒，亦有机会受感染。病毒可透过进食受污染的食物、接触受感染人士的呕吐物或排泄物，及接触受污染的物件等不同途径传播，有机会导致大规模爆发。如有人于空气不流通的密闭空间呕吐，即可构成潜在爆发风险。因此，正确和及时清理呕吐物并彻底消毒环境至关重要。



