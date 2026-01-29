Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

京东佳宝新春贺岁终极优惠 全场8折至2.3 海味年货平靓正

社会
更新时间：16:12 2026-01-29 HKT
发布时间：16:12 2026-01-29 HKT

据《星岛环球网》报道，随著农历马年新年的脚步日益临近，京东佳宝食品超市于1月28日正式启动春节前最后一场全场8折大促，活动将持续至2月3日。这也是春节前力度最大的优惠活动，消费者可借此机会一站式备齐高品质超值年货。

本次大促精准聚焦香港市民年夜饭筹备与走亲访友的核心需求，推出了一系列极具性价比的海味、零食与节庆食品。其中，天龙牌原生态鲜鲍、即用顶级辽刺参等高端海味产品，折后价格较香港其他超市低约20%，市场竞争力十足。

以天龙原生态鲜鲍20头（12只装300g）为例，原价HK$88，折后仅需HK$70.4；天龙牌原生态鲜鲍（6头）原价HK$50，折后价HK$40；天龙即用顶级辽刺参（四头）500g原价HK$450，折后价HK$360。这些优质海味能让消费者以更实惠的价格，为年夜饭增添高端硬菜，轻松打造星级家宴。

除了高端海味，本次大促还涵盖了丰富的节庆零食与传统糕点。香港广良兴蛋卷、油角、笑口枣等经典港式年货，Andi品牌开心果、腰果等坚果礼盒，以及发财年糕等应节食品，全部参与全场8折优惠。无论是家庭自用还是馈赠亲友，都能找到心仪之选，传递新春祝福。

为进一步提升消费体验，京东佳宝还将在2月6日至12日接棒推出「七鲜体验周」活动。届时，全港10家指定门店将同步开启试吃体验，消费者可现场品尝京东自有品牌的明星产品：七鲜粟米蔬菜猪肉水饺与压榨一级浓香花生油。

七鲜水饺主打「健康无添加防腐剂」，采用原粒新鲜粟米与细嫩猪肉制作，口感清爽；七鲜压榨一级浓香花生油则严选优质花生，通过170层宣纸过滤和传统炒香工艺，保留浓郁花生风味，活动期间5升装花生油更推出HK$99推广价，以亲民价格让更多家庭享受到高品质食用油。

京东佳宝相关负责人表示：「本次8折大促是农历新年前最后一次让利回馈，我们希望通过丰富的商品与贴心的体验，为香港市民打造温馨便捷的年货采购场景。全场8折的力度贯穿整个备货期，而七鲜体验周则为节前采购加码精彩体验，确保消费者从年货采购到新春欢聚都能享受到实惠与优质服务。」

消费者可前往京东佳宝各大门市参与相关活动。在这场消费盛宴中，既能以超值价格囤满年货，又能抢先体验京东自有品牌的匠心品质，为即将到来的马年春节增添满满的幸福感。

