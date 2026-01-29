维修工程围标｜竞委会搜查14承办商及顾问公司 涉17屋苑及大厦 初步估计合约总值7亿元

竞委会一连两日（1月28日及29日）展开代号「猎人」的执法行动， 根据法庭手令搜查27个处所，包括 14间工程承办商及顾问公司的办公室，以及涉案人士的住所。有关公司涉嫌于全港17个屋苑及大厦的维修工程招标期间，涉嫌从事围标等反竞争行为，初步估计相关合约总值约7亿港元。

调查中揭另一潜藏围标集团

竞委会在上述行动取得相关证据后，抽丝剥茧，过程中再揭发另一个潜藏的围标集团，遂决定针对该集团展开调查。竞委会掌握的资料显示，该集团主脑为一间工程承办商，成员包括多间工程承办商、顾问公司及其他相关人士，已于全港多区运作一段时间。

涉事集团透过不同手段 意图操控投标结果

该集团透过不同手段，意图操控投标结果。在部分目标维修工程招标期间，集团主脑会向顾问公司索取属机密资料的工程估价，然后再协调集团内其他成员的投标安排，例如以较高价入标，俗称「猪仔标」，营造竞争假象，借此掩护主脑中标。而在另一些招标项目，承办商之间则会互相「陪跑」，假意竞争，以协助预定的承办商中标。上述行为构成围标、合谋定价及交换敏感资料，违反《竞争条例》下的「第一行为守则」。

涉13个屋苑及单幢大厦 及4座工业及商厦维修工程

新一轮行动涉及13个住宅屋苑及单幢大厦，以及4座工业及商业大厦的维修工程，分布港、九、新界共9 个地区。在今次行动中，竞委会除了持法庭手令搜查处所外，亦行使了其强制权力，要求有关各方交出文件和资料，以及出席竞委会聆讯以提供相关资料。

竞委会发言人表示，凭借深入分析先前行动所收集到的证据，竞委会成功揪出另一个围标集团，当中大部分涉案的工程合约尚未批出。正如过往一贯做法，竞委会已陆续与所有涉案楼宇的相关持份者联络。竞委会重申，就损害民生福祉的反竞争行为，定必追查到底，绝不姑息。

为确保调查能够有效地进行，竞委会现阶段不便公开正在调查的对象或案件细节，在完成调查后，如决定采取进一步行动，定当适时作出公布。竞委会一直密切关注楼宇维修工程的围标问题，过去两年，竞委会先后采取了四次执法行动，当中包括两度与廉政公署展开联合行动，捣破案中围标集团。