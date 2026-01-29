全球人才高峰会周3月举行 国际人才论坛邀得诺贝尔经济学奖得主演讲

由劳工及福利局、香港人才服务办公室主办的「全球人才高峰会周」将于3月举行，本届以教育、科技与人才一体化发展为核心，透过三大部分汇聚全球智慧，分别是3月18日及19日举行「国际人才论坛」和「机遇汇人才博览展」，以及为期约一周的一系列人才资源和人才发展卫星活动。

人才办总监陈海劲表示，去年第一届全球人才高峰会反应正面，今年国际人才论坛很荣幸邀请到诺贝尔奖得主，就住教育、科技、人才一体化的发展，以学者角度分析影响。除了论坛，「机遇汇人才博览会」会邀请近百位香港合作伙伴，在展会期间为人才解答不同问题，落地为他们解决实际的问题。展望人才办今年工作计划，陈海劲指，人才办会继续前往内地、亚太、中东、欧洲及北美洲地区，举办吸引人才的宣传活动。

讲者阵容鼎盛

本届「国际人才论坛」讲者阵容鼎盛，特首李家超和劳福局长孙玉菡会分别致欢迎辞，2010年诺贝尔经济学奖得主、伦敦政经学院钦定经济学教授Christopher A. PISSARIDES会作「全球变局下的未来工作新图景：诺贝尔奖得主洞见 ── 教育、科技、人才」的主题演讲，香港赛马会行政总裁应家柏则会作专题演讲。

论坛内容丰富，除了演讲，亦会有炉边对谈，以及关于教育、科技、人才的3场专题讨论。麦肯锡大中华区主席倪以理会在炉边对谈以「中国在未来科技与人工智能时代的新人才方程」分享真知灼知。

3场专题讨论分别剖析教育、科技、人才

在教育专题讨论中，北京大学校长龚旗煌、香港科技大学校长叶玉如、牛津大学高等教育学教授(荣休)Simon Marginson、昆山杜克大学美方校长、常务副校长约翰．奎尔奇、香港大学经管学院经济学教授兼副院长邓希炜，将围绕「从校园走向产业：未来人才的跨区域产学研协作模式」作讨论。

科技专题讨论亦邀请多位业界精英参与，包括AlipayHK行政总裁兼蚂蚁国际大中华区总经理李咏诗、商汤集团联合创始人、首席科学家林达华、安拟集团的联合创办人兼主席Outblaze创办人兼CEO萧逸、深圳科创学院创始合伙人及副院长于盈，他们将讨论「科技引领 — 打造创新人才战略」。

人才专题讨论的主题是「于动态人才市场中脱颖而出 ── 新时代技能永续与劳动力韧性」，CFA协会全球合作伙伴关系及客户解决方案董事总经理Paul Moody、SEEK集团执行官（人工智能）Grant Wright、领英亚太区客户成功资深总监Aarti Thapar、DFI 零售集团首席人力资源与文化官徐敬慧、泡泡玛特国际集团副总裁陈晓芸将压轴登场。

国际人才论坛将会安排网上直播，让国内外人才及公众观看现场实况。机遇汇人才博览展现已接受预先登记，参加者可于活动当日凭二维码入场。人才办欢迎参展机构、来港人才和市民浏览全球人才高峰会周网站（gts.hkengage.gov.hk），了解盛事的最新资讯。