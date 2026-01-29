Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜独立委员会再委任张天风为代表大律师 人数增至6人

社会
更新时间：15:13 2026-01-29 HKT
发布时间：15:13 2026-01-29 HKT

大埔宏福苑火灾造成多人伤亡，引起社会高度关注。行政长官李家超去年12月宣布成立独立委员会审视，并多次表明要调查到底，让真相水落石出，让公义得以伸张。独立委员会早前已委任5人为代表大律师，包括资深大律师杜淦堃、李澍桓、俞匡庭、李俊轩及冯天荣。委员会主席陆启康今日（29日）再委任张天风为代表大律师，意味代表大律师人数增至6人。

张天风执业范畴涵盖商业纠纷、公司法、宪法和行政法律诉讼等

张天风于2021年获得香港大律师执业资格，主要从事民事及商业诉讼，执业范畴涵盖商业纠纷、证券法、公司法、宪法和行政法律诉讼。

李家超去年12月12日委任法官陆启康出任独立委员会主席、行会成员陈健波及港铁前主席欧阳伯权为委员会委员，审视事故的起火和迅速蔓延的原因及相关问题，及提出建议。委员会去年12月19日正式展开工作，9个月内提交报告。 《星岛》早前报道，独立委员会将聚焦两大方向，包括事故起因及改善建议，以及宏福苑为何会出现「围标」问题。
    
记者︰黄子龙

相关新闻：

宏福苑大火︱独立委员会视察宏福苑灾场 穿白色保护衣上楼 了解实际环境、火灾原因

宏福苑大火｜独立委员会将于3月中正式展开聆讯 聚焦火警起因提出改善建议
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
23小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
5小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
20小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
21小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
2026-01-28 14:35 HKT
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
影视圈
7小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
2026-01-28 13:50 HKT
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
好去处
22小时前
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
00:44
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
即时国际
6小时前