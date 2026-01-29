宏福苑大火｜独立委员会再委任张天风为代表大律师 人数增至6人

大埔宏福苑火灾造成多人伤亡，引起社会高度关注。行政长官李家超去年12月宣布成立独立委员会审视，并多次表明要调查到底，让真相水落石出，让公义得以伸张。独立委员会早前已委任5人为代表大律师，包括资深大律师杜淦堃、李澍桓、俞匡庭、李俊轩及冯天荣。委员会主席陆启康今日（29日）再委任张天风为代表大律师，意味代表大律师人数增至6人。

张天风执业范畴涵盖商业纠纷、公司法、宪法和行政法律诉讼等

张天风于2021年获得香港大律师执业资格，主要从事民事及商业诉讼，执业范畴涵盖商业纠纷、证券法、公司法、宪法和行政法律诉讼。

李家超去年12月12日委任法官陆启康出任独立委员会主席、行会成员陈健波及港铁前主席欧阳伯权为委员会委员，审视事故的起火和迅速蔓延的原因及相关问题，及提出建议。委员会去年12月19日正式展开工作，9个月内提交报告。 《星岛》早前报道，独立委员会将聚焦两大方向，包括事故起因及改善建议，以及宏福苑为何会出现「围标」问题。





