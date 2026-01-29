涉虚报工作经验诈骗机电署发电工牌 公司东主与电工共20人被控串谋欺诈提堂

室内设计公司东主涉嫌串谋多名电工向机电工程署虚报工作经验，诈骗机电署发出电工牌照。另有2名电工以类似手法诈骗机电署，一共20人遭廉政公署起诉串谋欺诈罪，今于观塘裁判法院首度提堂。控方表示，公司东主及电工等18人的案件将转介区域法院处理。署理主任裁判官钟明新应申请，押后该案至4月16日，处理转介程序。期间一众被告获准以5千元至1.5万元等条件保释。

20人分3案告串谋欺诈罪

涉案20人共分拆3案处理，首案被告包括59岁封德立，建一电力及室内设计公司(建一电力)东主；以及17名介乎37至66岁的电工，分别为温炳雄、容友谅、麦国华、卢嘉亮、林壮复、邓志豪、欧西庆、冯锐、黄杰瑜、李伟康、劳源益、方肇宏、文伟洛、许日舜、钟志诚、许骏铭及陈俊英。

封德立被控共26项串谋欺诈罪，17名电工则各被控一项串谋欺诈罪。控罪指，封与上述17人和他人，于2018年至2024年间，共同串谋诈骗机电署，即不诚实地向机电署职员虚假地表示，上述17人曾分别受雇于建一电力及室内设计公司、青叶设计工程公司和永恒工程等公司，负责设计、安装和维修工作，从而诱使机电署职员为及代表机电工程署署长，向该17人核准和发出电业工程人员A级注册证明书。

被告罗伟明。何君健摄

被告叶文林。何君健摄

另两案押后再讯

第二及第三宗案件被告分别为61岁电工罗伟明及39岁叶文林，他们各被控一项串谋欺诈罪。

控罪指，罗伟明于2023年12月7日至2024年2月7日期间，与贺志兵串谋诈骗机电署，即不诚实地向机电署职员虚假地表示该罗伟明于2016年11月至2023年11月期间受雇于青叶设计工程有限公司，负责安装和维修工作，从而诱使机电署职员为及代表机电工程署署长，核准和发出一份电业工程人员A级注册证明书。

叶文林则被控于2022年10月27日至2023年1月27日期间，与封德立和张炽标串谋诈骗机电署，即不诚实地向机电署职员虚假地表示叶文林于2016年9月至2022年10月期间受雇于通恒环保有限公司，负责设计、安装和维修工作，从而诱使机电署职员为及代表机电工程署署长，核准和发出一份电业工程人员A级注册证明书。

钟官押后罗伟明的案件至3月20日再讯，待辩方索取文件及提供法律意见，期间罗获准以5千元保释。叶文林的案件因同样理由获得押后至3月30日，他以5千元保释。两人均须定期报到以及不得接触控方证人。

案件编号：KTCC185-187/2026

法庭记者：雷璟怡