无业汉殴毙老翁谋杀罪成 官斥被告暴打踢踩死者行为恐怖残忍 判处终身监禁

五旬无业男5年前在深水埗街头狠殴一名素未谋面的老翁，当老翁倒地后仍继续拳打脚踢，老翁送院留医4个月后不治。经审讯后，陪审团裁定涉案无业男谋杀罪成。高等法院法官胡雅文今判刑时，指被告过去有38项案底，显示他染有毒瘾及经常使用暴力，案发时被告把死者打至倒地后，仍继续踢脚，最终夺去死者宝贵生命。法官斥被告行为残忍，本案是一宗悲剧，依例判处被告终身监禁。

用尽全力踩踏死者场面恐怖行为残忍

被告张国辉，被控于2021年12月4日在香港深水埗南昌街香港科技专上书院外，谋杀男子刘荣汉。

控方今透露，被告自1991年起有38项案底，包括袭警、伤人、贩毒、刑毁和勒索等，曾被判监禁、医院令及判入小榄精神病治疗中心。

法官判刑时，指被告有12项暴力相关定罪记录，明显是个暴力的人，案发时被告袭击体弱的死者，即使死者倒地，他仍用力踢向死者，甚至用尽全力踩踏死者，相关闭路电视片段非常恐怖。法官指本案是一场悲剧，斥被告行为残忍及不理智，依例判处终身监禁。法官另指，两名目击证人分别曾喝止被告和报警，若非2人提供协助，恐怕难以把被告绳之以法，两人应获嘉许。

目击证人喝止被告施袭不果报警

案发时，目击证人听到叫声，望向声音来源时，看见被告不停死者，「起码踢两三下，踢心口」，而当时死者已倒卧地上，胸口有大量血迹，无法说话及意识不清。证人曾喝止被告，但被告称「我跟大辉嘅，我唔惊坐监 」。

另一目击证人当日亦看到被告不断殴打死者，直到死者倒地仍不停狂踢，于是报警，并在警员到场时指认被告为施袭者。被告被捕后，警诫下称患抑郁症4至5年，与死者素未谋面，但死者案发前以粗口辱骂他，他激怒下便动手，「佢X我，我咪用拳头同脚打佢啰！」。事后死者肝、胰及肠受伤，胸腔感染，于2022年4月离世，终年70岁。

案件编号：HCCC324/2024

法庭记者：王仁昌