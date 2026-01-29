涉以回佣贿赂福临门采购经理换厨具订单 供应商获准保释至3.20再讯

厨具供应商涉嫌向福临门酒家采购经理提供回佣，以换取厨具订单，涉款约1.2万元。该供应商被控一项向代理人提供利益罪，今于观塘裁判法院首次提堂。署理主任裁判官钟明新应申请押后案件至3月20日再讯，待辩方索取文件及提供法律意见。期间被告获准以1万元保释，不得接触控方证人。

钟官关注控罪和案情摘要内容有些不一致，控方表示会再索律政司意见。

55岁女被告赖亚好，卓展厨具设备有限公司东主，被控于2022年12月25日在香港，无合法权限或合理辩解而向福临门酒家有限公司时任行政及采购经理关志雄，提供利益，即港币11,780元贿款，作为关志雄在与其主事人的事务或业务有关的事上，致使其关联公司福临门管理有限公司向该卓展厨具设备有限公司发出厨具订单的诱因或报酬。

案件编号：KTCC184/2026

法庭记者：雷璟怡