屯马线2.1及3.8实施特别安排 红磡站须对面月台转车 料额外需时5分钟

为配合屯马线红磡站至尖东站之间的路轨改道跟进工序，港铁早前宣布将于今年2月1日及3月8日实施特别服务安排。在上述日子，屯马线全线将维持正常班次，惟行程需途经红磡站的乘客，届时需在该站前往对面月台转车，以继续行程，预料需时额外4至5分钟。

屯马线红磡站︱职员举牌标示列车行驶方向

届时，红磡站屯马线月台将有职员举起大型指示牌，清晰标明列车行驶方向，方便乘客辨识。港铁亦会加派超过150名职员在红磡站及屯马线沿线车站协助乘客。港铁呼吁乘客留意及配合现场职员指引，为维持客流畅顺及让乘客有序转车，红磡站屯马线两边月台的列车将轮流到站，乘客或需在月台稍作等候方可继续行程，港铁建议乘客为转车预留时间。

港铁强调全线服务正常：站站有车坐

港铁营运主管（屯马线、轻铁及港铁巴士）陈志雄表示，工程将于周六晚收车后开始，由于工程较复杂，当日全日只能维持一条路轨行车。他强调，屯马线当日仍会维持全线服务及正常班次，「站站都有车坐」。

陈志雄指，工程团队在规划时已设下多个检查点，确保工程按计划进行；若遇上不可预见的情况，港铁会尽早向公众公布，并提醒乘客调整行程。港铁感谢乘客对这次特别服务安排的理解，并表示工程团队已作详细规划及演练，务求按时完成工序及检查。若因未能预期的情况而影响翌日（2月2日）屯马线的列车服务，港铁将尽快公布及通知乘客，并作出相应车务安排，致力减低影响。

屯马线的第二次特别服务安排将于今年3月8日（星期日）实施，港铁将继续透过不同渠道提醒乘客留意相关安排。

记者：蔡思宇

摄影：刘骏轩