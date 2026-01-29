简约公屋｜第三期简约公屋明起接受申请  何永贤吁市民把握机会改善生活

房屋局局长何永贤表示，第三期简约公屋将于本周五(1月30日)起接受申请。涵盖柴湾常安街、启德世运道（第二期）、屯门欣宝路及屯门青发街4个项目共约8820个单位，月租仅介乎900元至3020元，于2月20日前交回申请更可获优先处理。她呼吁合资格市民要把握时间提交申请，为自己及家人争取改善生活的机会。

何永贤今(29日)在社交平台表示，自早前公布了简约公屋第三期的申请资讯后，不少朋友关心其他项目的入伙情况。其中，屯门青福里项目已于去年12月底开始入伙，全部约1900个单位均已编配，随着一个个家庭迁入，有关项目人气也一日比一日旺盛。

青福里项目交通便利 上月底开始入伙

何永贤指，屯门青福里项目位处轻铁站旁边，由轻铁步行不到1分钟即达。现场设有便利店、自助洗衣店、仁爱堂的流动中医车等设施，更有不同资讯，包括小朋友转校、大人就业、项目的社福服务等，帮助居民适应新生活。

她续称，派锁匙的第一天，现场有准备就绪的职员，也有满怀期待的家庭。大家接过锁匙，开箱自己的新单位时，脸上流露出的喜悦，令房屋局同事、营运机构及承建商都觉得非常暖心，更感到有关工程承载着改善市民生活的重大意义。

何永贤祝愿入住简约公屋的市民与家人一起开启人生新篇章，也期待更多人受惠于这个政策。

