主教山僭建｜梁文广倡选址规划康体设施 兼顾游客与居民需求

深水埗主教山占用官地争议持续，附近山坡长期遭非法开垦及违规建设，包括有人占用官地设置康体设施，甚至搭建「毛泽东文化馆」。地政总署日前要求占用者于本周一前清空场地，而毛泽东雕像则须在2月9日前移走。九龙西立法会议员梁文广建议，在主教山一带物色合适且安全的用地，正式规划康体设施，以平衡游客与市民的需要。

主教山占用官地已存在超过十年 近年情况渐趋失控

曾任深水埗区议员的梁文广今日（29日）在电台节目中表示，据其了解，主教山占用官地的情况已存在超过十年。当时区议会未有直接处理山上的违规运动或健体设施，主因是当时设施仅包括乒乓球桌及健身架，规模远不及现时庞大。但他指出，近年主教山一带违规建设、非法开垦官地的范围持续扩大，情况渐趋失控，开辟出多处平台，使问题愈见严重。

地政总署表示，曾应深水埗地区管理委员会要求，原定于2022年6月清除非法搭建物，但因居民强烈反对，委员会决定暂缓清理行动。至于该日期后新增的构筑物，九龙西区地政处依据《土地杂项条例》采取管制行动，变相以2022年6月作为执法「划线」。

梁文广认为，政府以此时间「划线」未必是最佳做法。因为占用官地行为可能涉及非法开发山脊，影响斜坡安全，不应单纯以时间界定处理方式。但他理解，政府是希望避免与居民及其他持份者产生冲突与对立，因而以此作为缓冲。然而，若在此后仍继续开挖山体、违规建设，相信公众难以接受。

应缓急先后处理及聆听居民意见

被问及「划线」做法，会否间接鼓励其他人开垦及霸占官地，他重申，并非「划线」前的占地行为就不处理，因为这些非法设施明显存在，山坡也可能有安全风险；另一方面，社区健体设施不足，居民确有实际需求。因此，可透过缓急先后的执法方式处理，并聆听居民意见，于社区增设规划设施，逐步取缔不安全的违规建设，相信此做法较易为各方接受。

他强调，首要应恢复主教山的自然景观，让行山市民可享受原有风景，并针对社区设施不足的问题，建议在主教山选取合适且安全的地点，正式规划康体设施供居民使用，相信能兼顾游客与市民的需要。



