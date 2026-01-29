宏福苑大火︱再多4名伤者康复出院 余下4人情况稳定

大埔宏福苑火灾发生至今逾两个月，政府今日（29日）公布，截至周二（27日），79名因火灾在公立医院接受治疗的伤者中，已经有75人先后康复出院，余下4人伤势稳定。另外，医管局已为约1,900名受影响居民提供所需医疗服务。

截至2026年12月31日，医管局辖下的住院、家庭医学及专科门诊（包括精神科专科门诊）、急症室、日间医院、日间程序、社区服务及中医诊所暨教研中心，会为宏福苑8座楼宇的所有居民，包括外籍家庭佣工，提供全额医疗费用豁免安排。

「情绪通」18111精神健康支援热线方面，由事发至1月27日，热线已接听超过19,500宗来电，其中约760宗来电与火灾相关；WhatsApp功能亦已处理超过900宗信息，其中约50宗与火灾相关。

医管局亦透过24小时、由精神科护士接听的「精神健康专线」，为求助者就精神健康事宜提供专业意见及支援，包括提供风险评估及按求助者需要适切安排转介医管局精神科服务。截至1月27日，「精神健康专线」共收到107宗与火灾相关来电，其中45宗来电来自受影响市民。

截至1月27日，有超过300名私营家庭医生参加义诊计划，涵盖超过450个服务点，当中包括8间私家医院，累计已处理97宗转介；中医义诊服务有超过360名中医师参加，涵盖超过620个服务点，累计处理64宗转介；牙医免费镶配假牙服务有超过110名私营牙医参加，涵盖超过150个服务点，累计处理31宗转介。