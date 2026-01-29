Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱再多4名伤者康复出院 余下4人情况稳定

社会
更新时间：10:17 2026-01-29 HKT
发布时间：10:17 2026-01-29 HKT

大埔宏福苑火灾发生至今逾两个月，政府今日（29日）公布，截至周二（27日），79名因火灾在公立医院接受治疗的伤者中，已经有75人先后康复出院，余下4人伤势稳定。另外，医管局已为约1,900名受影响居民提供所需医疗服务。

截至2026年12月31日，医管局辖下的住院、家庭医学及专科门诊（包括精神科专科门诊）、急症室、日间医院、日间程序、社区服务及中医诊所暨教研中心，会为宏福苑8座楼宇的所有居民，包括外籍家庭佣工，提供全额医疗费用豁免安排。

「情绪通」18111精神健康支援热线方面，由事发至1月27日，热线已接听超过19,500宗来电，其中约760宗来电与火灾相关；WhatsApp功能亦已处理超过900宗信息，其中约50宗与火灾相关。

医管局亦透过24小时、由精神科护士接听的「精神健康专线」，为求助者就精神健康事宜提供专业意见及支援，包括提供风险评估及按求助者需要适切安排转介医管局精神科服务。截至1月27日，「精神健康专线」共收到107宗与火灾相关来电，其中45宗来电来自受影响市民。

截至1月27日，有超过300名私营家庭医生参加义诊计划，涵盖超过450个服务点，当中包括8间私家医院，累计已处理97宗转介；中医义诊服务有超过360名中医师参加，涵盖超过620个服务点，累计处理64宗转介；牙医免费镶配假牙服务有超过110名私营牙医参加，涵盖超过150个服务点，累计处理31宗转介。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
15小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
18小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
21小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
16小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
20小时前
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
00:44
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
即时国际
1小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
18小时前
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队 林映辉被怒推临危不乱极专业 生死5分钟画面曝光
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队  林映辉被怒推临危不乱极专业  生死5分钟画面曝光
影视圈
13小时前
内地短剧产业出海试炼 狗血剧情换老外演 「渣男挖子宫」情节吓窒演员
内地短剧产业出海试炼 狗血剧情换老外演 「渣男挖子宫」情节吓窒演员
商业创科
5小时前