运输署理解市民对佩戴安全带疑虑 将加强宣传并研更有效安全装置

市民乘搭巴士等公共交通工具及商用车辆时必须佩戴安全带，否则最高罚5000元及监禁3个月。行政长官李家超日前形容这个小的行为改变，就可以减低严重受伤风险70%、减低死亡风险40%。运输署安全总监李艳芳今早(29日)在电台节目表示，法例推行的初期将以宣传和教育为重，旨在让市民逐步适应，并强调安装及佩戴安全带是保障市民宝贵的生命。

李艳芳表示，署方理解市民使用安全带的疑虑，当中包括对安全带清洁度、部分安全带操作困难，以及长者可能不懂使用等问题。就著以上问题，署方亦责成巴士公司采取多项措施，包括：加大安全带的消毒和清洁力度，并进行定期检查，确保安全带的松紧度适中，运作正常；巴士公司将派出「大使」，在各个巴士总站巡回宣传，协助长者正确使用安全带；制作宣传短片、声带及海报，教育公众佩戴安全带，以养成习惯。

香港路况特殊 不设市区豁免

对于有意见指外国部分地区的市区巴士因车速较慢而获豁免，李艳芳解释，香港的道路环境与外国不同。香港有很多山路、斜路，亦有很多弯位。即使是短程路线，也可能途经高速公路。因此，为全面保障乘客安全，有需要在所有巴士加装安全带。

此外，针对两点式与三点式安全带的讨论，李艳芳未有正面回应，强调署方会与巴士公司持续检视所有安全带的操作、整体情况等，署方亦会对安全装署作出检示，研究市场上有否更方便或更有效的安全安置。

呼吁市民守法 勿破坏公物

对于有乘客宁愿站立也不愿佩戴安全带，甚至有人蓄意剪断安全带，李艳芳重申，乘客可以选择就坐或站立，但署方的目标是透过教育，让市民理解佩戴安全带的重要性。她同时严正指出，破坏巴士上的安全带属于刑事毁坏行为，当局可对此进行追究。

