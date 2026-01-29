每日杂志‧人物志｜深耕内地廿载护童成长 方卓祺守望生命传火种

20多年前一段异国旅程，意外成为方卓祺（Jacky）与世界宣明会结缘、从此扎根内地服务的契机。从管理项目，到出任宣明会中国总干事，他的足迹遍及甘肃、新疆及陕西等多个地区。在内地深耕20载，他不仅见证并参与无数儿童与家庭的生命转变，亦深刻理解不同地区的需求。展望未来，他希望将中国在公益创新与社区发展的成功经验，带到「一带一路」沿线国家，促进国际合作与交流。他亦致力推广全面教育与数码素养，让更多儿童在安全、有支持的环境中茁壮成长。

方卓祺在内地服务超过20年，先后于甘肃、新疆和陕西西安等地区工作。

回想当年，Jacky并非一开始就投身公益工作。他忆述，大学主修数学，毕业后曾短暂执教鞭，「当时我想从事社会服务的工作，而数学与社会服务的连系，就是老师。」然而，他发现自己并不满足於单纯的课堂教学，更渴望走出课室，接触更真实的社会，于是毅然辞去教职，加入本地一间非牟利组织，专门服务失学及失业青年。

这份工作，让他确认了投身社会服务的志向。但一段时间后，Jacky察觉到自己与擅于沟通、充满热诚的前线辅导同事相比，「反而更擅长后勤、支援、行政和管理」，更一度怀疑自己是否还适合继续留在社福界。最终，他作出一个颇为「冒险」的决定——再次辞职，用一年时间独自游历多个发展中国家，包括印度、土耳其、伊朗、阿富汗及巴基斯坦。

这趟没有既定目的的旅程，却成为他人生的转捩点。在伊朗，他看到男性在巴士上自发让座给所有女性；在阿富汗，战后满目疮痍的城市中，人们却以超乎想像的热情接待外来者，甚至带着幽默感继续生活，「他们很坚强地生活，人的韧力和生命力，比我想像中还要强。」

方卓祺曾用一年时间游历多个发展中国家，图为阿富汗。 受访者提供

服务偏远乡村 与村民建情谊

这些经历颠覆了他过往的认知，也促使他重新思考未来。回港后，基于对中国发展的关注，他于2003年选择加入世界宣明会—中国，希望把自己在香港累积的经验与网络，投入内地有需要的儿童与家庭。

初到内地，Jacky服务的第一站是偏远的甘肃。他笑言，当时的日常相当「分裂」——早上还在向村里的妇女讲解纯母乳喂哺的知识，下午就要到在田间帮忙接枝。在城市长大的他说，「去到田里根本分不清甚么是粟米、稻田，甚么是苹果树，对于我来说全部都是树。」但这也让他明白，发展工作若没有扎实的在地知识，只会流于空谈。

Jacky回忆道，在那个公益团体尚未普及的年代，曾被村民误以为来自传销组织，唯有以行动证明，「不断介绍我们在做甚么，亦要做出成果，让村民放心。」他与团队通过不懈努力，从教育、衞生及经济等多方面改善民生。他举例说，甘肃静宁县盛产苹果，为了增加经济创收，宣明会协助果农改造苹果树，并推广至不同乡村，「做得有声有色」；同时亦与地方政府合作，兴建学校等基础设施。

而他与地方官员及村民，亦在长期合作中建立深厚情谊。他说，当地城镇官员知道他只身来到甘肃服务，担心他孤单，每逢中秋等佳节总会邀请他到家中一同过节；离开甘肃那天，村民们亦特意赶来县城为他饯行，并送上纪念品。

甘肃静宁县盛产苹果，宣明会协助果农改造苹果树，并推广至不同乡村。 受访者提供

推动「儿童生态圈」介入机制

随着经验累积，他的角色由前线项目逐步转向跨省及全国层面的管理工作。在Jacky的带领下，宣明会在内地持续拓展社区及人道救援工作，当中尤为关注的，是因人口流动衍生的儿童问题。他指，留守儿童因父母外出打工，长期缺乏陪伴与情感支援；流动儿童随父母进城，却往往生活于城中村等鱼龙混杂的环境，教育与安全保障不足；残障儿童则同时面对复康资源匮乏、教育融合困难及社会歧视。

Jacky说，这些问题并非单一服务可以解决。因此，宣明会推动「儿童生态圈」的介入机制。第一圈是儿童本身，透过成长课程、情绪管理、抗逆力与性教育，提升自我保护能力；第二圈是家庭与照顾者，提供家庭教育与支援网络；第三圈则是社区与制度，与街道办合作成立儿童中心，及培训专业社工进行高风险个案的筛查、评估与转介。

方卓祺在一次探访中认识辍学的少年「小李」（化名）。 受访者提供

他分享，去年在贵阳跟随儿童中心探访时，遇到一名14岁辍学少年「小李」（化名）。当时的小李头发凌乱、性格内向，其独居住所杂乱且弥漫异味。因家庭破裂，他只靠生母及养父提供基本生活费，缺乏自理能力，三餐依赖外卖，甚至没有床，只能睡在沙发上。

Jacky形容，小李长期游走社区，风险极高，「他会认识甚么人，会否有人对他有不好的意图，都是一个很大的隐忧」。与小李接触后，他发现小李很聪明，亦有天赋，但若缺乏引导，很容易误入歧途。在儿童中心及社工介入后，小李逐步改善生活能力，亦重新与人建立连结。

方卓祺希望将中国公益创新的成功经验，带到「一带一路」沿线国家。

冀成功经验带到「一带一路」国家

服务逾廿载，Jacky心中那团火依然未灭。虽然因为担任宣明会中国总干事，减少了到前线的时间，但每一次探访，他都格外珍惜，细心观察，回应孩子的需要，并思考如何把国际间成熟的技术、制度、人才与专业标准，转化为切合内地处境的公益实践，「有些事如果宣明会不做，就没有人会做。」

展望未来，他期望把中国在公益及社区发展上的经验，例如科技应用与救灾模式，带到「一带一路」沿线国家，推动国际交流与合作。同时，他亦希望进一步推动全面性教育与数码素养教育，协助儿童建立自我保护能力，减少网络欺凌与潜在伤害。

他强调，会继续优化宣明会的社会服务项目，「希望能够（为内地公益）提供标准，并将这个影响力扩大，不只是服务一个社区，我们希望能够服务一个省份，甚至全国。」

方卓祺格外珍惜前线探访，希望回应孩子的需要。 受访者提供

宣明会在内地拓展社区及人道救援工作，包括儿童保护、发展及培训等。 受访者提供

幸得家人照顾父母 无后顾之忧内地生根

长年扎根内地，Jacky说离不开家人的支持，让他无后顾之忧，全心投入服务工作。他亦寄语有志到内地或投身公益工作的年轻人，要亲身走进当地感受与了解。

Jacky表示，由于工作性质，每年只能回港1、2次，每次停留2至3星期。他笑言，父母在某程度上成了「留守父母」，幸好有兄弟姊妹在旁照顾，让他能安心投入工作。

他目前驻于陕西，并于内地落地生根，建立自己的家庭。他说，太太同样是香港人，曾在世界宣明会工作，因此对他的工作非常理解并给予全力支持。

方卓祺一家目前定居内地。 受访者提供

谈及孩子的教育，他坦言曾与太太讨论是否让孩子留在内地读书，担心将来难以衔接香港课程，「最后决定继续留在内地，让小朋友在这里成长，这也是个很大胆的决定。」Jacky认为，只有真正融入当地生活，才能立体地理解社会发展与需求。

他呼吁有志到内地服务的年轻人，要亲身深入了解当地，不只看到困难与需要，也要看到当地人的优点与潜力，「看到他们有甚么强项，有甚么是可以发挥、加强的。」同时，也应总结经验，为未来的服务方向作更周全的规划。

记者：潘明卉