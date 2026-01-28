主教山僭建｜地政总署：过去3个月巡查33次 采多次土地管制行动

深水埗主教山一带山坡，长期被部分居民非法开垦僭建，部分人占用官地设置康体设施，包括乒乓球枱，以及建「神坛」等，更有人在搭建空间设立「毛泽东文化馆」，当区居民投诉多时，要求政府严正执法。地政总署表示过去3个月曾于主教山进行33次巡查，并多次采取土地管制行动。

地政总署: 过去3个月曾于主教山进行33次巡查

地政总署回复《星岛头条》查询表示，主教山一带土地大部分属政府土地，就早年已于主教山范围兴建及摆放的不同设施、构筑物及其他物品，包括各种康体设施、宗教物品等，深水埗地区管理委员会曾计划于2022年6月清理及移除，但由于遭居民强烈反对决定暂缓，并正探讨不同方案以妥善处理问题。署方指，就2022年6月后非法占用政府土地的新建构筑物，九龙西区地政处会根据《土地（杂项条文）条例》采取土地管制行动，过去3个月曾于主教山进行33次巡查，并多次采取土地管制行动。

深水埗民政事务处共接获约10宗投诉

深水埗民政事务处表示，自2022年6月起，就主教山一带和棠荫街山边休憩处一带非法构筑物，共接获约10宗投诉。上届深水埗区议会曾于2022年6月讨论主教山上存在非法构筑物的情况，惟当时区议员对应否处理山上非法构筑物意见不一，部分区议员亦有提出增设康体设施及规划主教山附近一带等建议。考虑到区议员的建议，康文署已在附近棠荫街山边休憩处完成长者健身园地改善工程，并会持续检视区内的康体设施是否足够。

至于长远规划，处方指今届深水埗区议会于2024年11月的会议上讨论市区重建局的「深水埗地区规划研究」进度报告，研究团队提出可将嘉顿山和主教山一带定位为市区边陲地带，而区议员认为可加设配套设施，增加主教山的可达性。研究团队备悉区议员的意见，将积极考虑不同群组的需要，并适当反映在规划大纲蓝图内。

梁文广：曾有反对派阻碍执法

九龙西立法会议员梁文广表示，自己于2015年至2019年担任深水埗区议员，认为主教山僭建问题持续逾10年，原因之一是曾有反对派阻碍执法，「部分议员以代表某批市民声音自居，强烈表达不满和反对，没有理会是否有侵占官地或影响斜坡安全。」

梁文广承认，区内康体设施确实短缺，「乒乓球桌、健身器械使用率高，公园健体设施有时更要排队」，但强调反对违法行为，非法设置的设施亦可能有安全风险，「是否有妥善保养？一旦使用期间出现意外，未知责任谁属。」他建议政府先清理僭建物，再研究于主教山一带增设由官方管理的康体设施，「设施不足一定要正视，但眼前见到有危险，或可能有意外，也要果断处理，才是负责任的政府。」

卜国明：非法开垦增加崩塌风险

立法会工程界议员卜国明表示，斜坡有植物保护泥土，一旦非法开垦移除植被，打风落雨时或出现水土流失，增加崩塌风险，「若导致人命或财产损失，开垦者需负法律责任。」他称，香港是法治之都，政府应即时检控及要求还原，「康体设施不足，应与区议会及相关政府部门争取。」

记者：萧博禧