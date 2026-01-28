中日关系｜本地旅行社 :接10多顾客查询退团 冀航空公司仿内地做法延长免费退改

中日关系持续紧张，下月有49条航线取消全部航班，多家内地航空公司延长中日航线免费退改安排。本地旅行社纵横游反映，近日接获10多名顾客查询退团，冀本港航空公司跟随国内做法。国泰航空表示，若顾客直接预订航班，会尽量弹性处理和提供协助。大湾区航空则称，客户如需更改或取消机票，会按现有程序处理及尽量提供协助。

中国国航、东方航空及南方航空本周一（26日）宣布，延长免费退改来往日本航班机票安排至今年10月24日。厦门航空、山东航空等较小型的航空公司亦公布类似安排。

纵横游 : 近日接获10多名顾客查询退团

纵横游常务董事袁振宁表示，自去年11月内地呼吁国民避免赴日，本港包团赴日的学校、社团、公司几近绝迹，多转往国内、韩国、新加坡等「一些与国家没有政治争拗的地方」。他称，近日接获10多名顾客查询退团，部份人持香港签证身份书，「他们通常说见到新闻，中央呼吁避免前往日本。我估计他们可能是公务员，或中资公司雇员，通常因职位不方便（而想退团）。 」

袁冀本港航空公司跟随国内做法，酌情让客人更改或取消机票，「客人看到新闻，很正常有部分人不想去（日本），或收到讯息说不应该去。如果旅行社说不能退款，其实前线同事很为难。」他又说，上周曾向日本观光局了解，料今年首三个月港人赴日人次按年跌5至10%，而日方正研究如何加强宣传，「他们仍很想香港人去，因为港人消费很高，亦相对很多地区了解日本文化，知道规矩。」

国泰 : 尽量弹性处理和提供协助

国泰航空回复本网查询指，经由国泰航空直接预订航班的顾客，如有需要请联络顾客服务团队，会尽量弹性处理和提供协助；经由其他途径预订的顾客，请联络相关旅行代理跟进。

大湾区航空表示，客户如有需要，可联络客户服务中心。至于经其他途径订票的客户，请直接联络相关旅行社代理跟进。

记者：萧博禧