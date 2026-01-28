五旬无业汉殴毙素未谋面老翁 陪审团一致裁定谋杀罪成 押后明求情判刑

五旬无业男子五年前在深水埗街头狠殴一名素未谋面的老翁，当老翁倒地不动时仍继续拳打脚踢，老翁送院留医四个月后不治。医疗报告显示，老翁身体多处严重受创，最终因心脏骤停死亡。无业男否认谋杀罪，案件在高等法院完成8日审讯，5男2女陪审团退庭商议近9小时后，一致裁定无业男谋杀罪成。高等法院法官胡雅文把案件押后至明日（29日）上午10时作求情及判刑。

医疗报告列明死者死因为心脏骤停

男被告张国辉被控于2021年12月4日，在香港深水埗南昌街香港科技专上书院外，谋杀男子刘荣汉。控辩双方承认事实指，死者送院后被发现胸肺、十二指肠动脉、小肠及胰脏等多处受伤，留院治疗四个月后于2022年4月22日不治，医疗报告列明死因为心脏骤停。

目击证人供称当日曾喝止被告，并向被告大声呼喊：「唔好再打啦！会死人㗎！」资料图片

目击证人供称他当日凌晨突然被听到「好辛苦嘅叫声，嗌到好辛苦」，遂望向声音来源，「见到有个后生仔系咁踢个老人家，我睇到起码踢两三下，踢心口」。当时死者倒卧地上，胸口有大量血迹，无法说话，意识不清，甚至连喊叫也喊不出声。

他见状立即冲到现场喝止被告，并向被告大声呼喊：「唔好再打啦！会死人㗎！」，但被告称「我跟大辉嘅，我唔惊坐监 」，故理解被告是指他「跟边个黑社会大佬」，但他不清楚谁是「大辉」，他其后向被告表明自己「啱啱坐完监」，被告随即默然离去。辩方质疑他所提及的对话均为「生安白造」，他否认并指他录口供时曾向警察提及有关对话，只是警方没有写下。

另一目击证人供称，他当日目睹被告身穿黑衣，不断殴打身穿灰衣的死者，直至死者不支倒地仍不停狂踢。他立即致电999报警，并在警员到场时指认被告为施袭者。司机亦忆述，曾经有男子到场疑似劝止被告，但死者已毫无反应。

到场警员则供称，他把被告带上警车再作调查，被告在警诫下交代自己患抑郁症4至5年，与死者素未谋面，但死者在案发前以粗口辱骂他，他被激怒下才出手打死者。被告情绪激动、手舞足蹈地大声回应说：「佢X我，我咪用拳头同脚打佢啰！」警察另形容被告性格暴躁、粗口横飞、问非所答。

案件编号：HCCC324/2024

法庭记者：刘晓曦