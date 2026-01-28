Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地商人认行贿理大专业进修学院讲师求入学 判囚半年

社会
更新时间：18:33 2026-01-28 HKT
发布时间：18:33 2026-01-28 HKT

内地商人涉以5万元行贿理大专业进修学院高级讲师，要求对方协助他入读一个学位衔接课程，但遭对方拒绝。涉案商人早前遭廉署起诉，今日于西九龙裁判法院认罪，裁判官何慧娴指本案案情严重，被告行为影响香港法治、公平和声誉，判监6个月，同时颁令充公涉案贿款5万元。

涉案课程申请人须符英语资格水平

被告康杰，39岁，商人，持双程证来港，承认一项向代理人提供利益罪名。

理大专业及持续教育学院辖下的专业进修学院提供多个自资学士学位衔接课程。课程申请人必须持有相关认可学历，以及符合一定英语资格水平。如申请人不具备相关英语资格，会获安排接受英语面试，通过面试者会被视为已达英语资格。

被告强塞5万元予讲师求助入学被拒

案情透露，被告欲报读理大专业进修学院一个自资学士学位课程，并于2024年6月底及10月底先后两次参加英语面试，但均未能通过考核。期间，被告多次向一名有份主持该两次英语面试的高级讲师发送电话讯息，又在理大专业进修学院校园附近等待对方，请求对方取录他入读其申请的学位课程，但遭一一拒绝。

至2024年11月4日晚上，被告趁该名高级讲师下班，将一叠5万元现金钞票塞入其外套口袋，并请求对方接纳他的入学申请。该讲师拒绝接受被告提供的款项并指贿赂违法，又提醒被告不要触犯法例，被告其后跑离现场。讲师立即向上司报告并于翌日早上向廉署举报。

案件编号：WKCC5051/2024

