巴士安全带｜陈美宝：法例初心保障市民生命 承诺跟进装置问题促改善

社会
更新时间：18:14 2026-01-28 HKT
发布时间：18:14 2026-01-28 HKT

日前生效的巴士安全带法例连日来引起争议，运输及物流局局长陈美宝今午（28日）见传媒时，重申强制佩戴安全带法例初心是要保障市民宝贵的生命，提到社会多年来发生不少巴士意外，都有讨论及酝酿相关法例，明白法例刚实施大家需时适应，政府愿意与市民同行。

要求巴士公司跟进安全带装置清洁及松紧等

她续称，当局及巴士公司都留意到近日市民提出不同的意见、情况，包括安全带的装置清洁、松紧等，运输署及巴士会听意见，要求巴士公司跟进，乐意积极改善。

记者：郭咏欣

