巴士安全带｜未回应会否暂缓法例 陈美宝：法例初心保障市民生命 承诺跟进装置问题

日前生效的巴士安全带法例连日来引起争议，运输及物流局局长陈美宝今午（28日）见传媒时，重申强制佩戴安全带法例初心是要保障市民生命安全，又提到社会多年来发生不少巴士意外，事后社会都会讨论及酝酿应否佩戴安全带。她更明白法例刚实施，大家需时适应，强调政府愿意与市民同行，一起适应及做好。

要求巴士公司跟进安全带装置清洁及松紧等

陈美宝续称，当局及巴士公司都留意到近日市民提出的不同意见、情况，包括安全带的装置清洁、松紧、使用方便性、上落车安排等，强调运输署及专营巴士会听意见，并会请巴士公司跟进，乐意积极改善。她亦称，相关规例本周才实施，在推行及执法时会法理情兼备，人性化处理，以劝喻为主，并做好教育及宣传。

佩戴安全带是保障市民生命做法

陈美宝指，佩戴安全带法的讨论不是今天的新事物，虽然大家最深刻印象是大埔车祸，但过往每出现过严重的巴士意外，大家都会讨论应否佩戴安全带，认为这个议题讨论及酝酿都有发生，亦有进程，又称国际研究显示，佩戴安全带在两车迎头相撞或翻侧时，可减低死亡风险达4成。

她表示，佩戴安全带是保障市民生命的做法，在国际是常见的做法，香港一直都有实行，现在由的士及公共小巴的规定及做法，延伸到专营巴士及其他商用车辆，重申初心是要保障市民宝贵的生命。

被问到会否考虑暂缓法例，以及有指企位更危险，应否取消企位。陈美宝表示，香港九成人是以公共交通出行，而在香港路况有跨区的长途，都有市区的短线，安全带是保障乘客安全其中一个加强的保障，巴士公司都有在地面加设防滑地面、栏杆防滑等以保障企位。

