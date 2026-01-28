涉为追$800买二手单车费 五旬汉持铁通击毙买家 被告自辩：死者声称单车被盗后坚持「唔俾钱」

51岁无业男子4年前为「成哥」垫支购买二手单车后，未收到$800欠款而多次上门「追数」，两人持长铁通互殴后， 「成哥」被打至头部重创倒地，送院抢救两日后不治身亡。被告否认谋杀罪，案件今于高等法院续审。被告自辩时解释他为死者物色新单车后垫支购买，死者声称单车被盗后坚持「唔俾钱」，他便投诉「搞错呀！俾咗架单车你，你边有可能唔俾钱㗎 」。

被告王冠铭否认在2022年10月31日于香港谋杀58岁男子罗振成。被告被捕后在警诫下称「佢争我钱唔还，咪同佢嘈交，嬲得滞先打佢，佢系咁X我」。法医剖尸后发现死者死因为「创伤性蛛网膜下腔出血」，头部有外在擦伤及深层瘀伤，内有「颅缝分离骨折」及「弥漫性蛛网膜下腔出血」。

被告王冠铭下午出庭自辩，交代他曾在建造业训练局修读水喉匠课程，过往从事驾车及搬运工作，他婚后育有2名女儿（现年27岁及23岁），惟10年前已离婚。他与27岁大女同住，大女因「大脑泡水」经常脑抽筋，无业又需人照顾，以防突然发作。

被告：死者收单车后坚持不还款

被告自辩时表示，他自学单车维修，本身拥有多辆单车，他约在案发前一至两个月，经打机朋友「安哥」介绍认识死者罗振成，死者拜托被告为其单车维修，被告首次收费500元，死者满意并取回单车，其后死者单车再坏，被告建议「你部车咁残不如唔好整啦」，转而为死者物色二手单车，双方交收时议定二手单车价钱为800元。

死者对新车满意但称「无钱喺身」，被告遂为死者垫支，把单车交给死者，亦要求死者3日内还款。惟死者其后无主动联络、不回复讯息，甚至封锁被告电话。被告一度经「安哥」要求死者还钱，但死者称单车在街市附近被盗，坚持「唔俾钱」。被告先后三次上门追债，案发当日被告趁死者开门时推门入屋，被告形容死者当时「好似擸嘢」，似有攻击意图。

案件编号：HCCC52/2024

法庭记者：刘晓曦