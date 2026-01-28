迷策略推专业级藏卡保管库「Grade10 保管库」 设真伪认证及机构审核 融合区块链技术确保藏卡资产安全

亚洲上市的数字资产企业「迷策略（MemeStrategy）」今（28日）宣布，推出专为收藏家及卡商设计的高级藏卡保管服务「Grade10 保管库」，成为亚洲首家由上市公司推出的专业级藏卡保管服务。此服务结合博物馆级的全方位安全保障、权威真伪认证及独立机构审核，并融合区块链数字认证技术，为高价值藏卡提供前所未有的验证保障与资产管理方案。

迷策略继2025年底成功收购知名藏卡品牌Grade10后，随即设立「Grade10 保管库」，并和国际顶尖艺术品运输与保管机构Crown Fine Art合作。所有经Grade10核实的藏卡，均存放在Crown Fine Art保管中心，以解决现时藏卡市场面临的三大核心痛点，包括实体资产安全、真伪验证不便、缺乏数字管理。

四大核心优势：由上市公司主导的机构级解决方案

为回应市场需求，迷策略透过 「Grade10 保管库」建立一套涵盖实体保管、专业鉴定、区块链认证与远程管理的完整生态系统，并具备四大核心优势，一是24/7保管恒温控湿，提升资产保障。所有藏卡均存放于由全球知名保管机构Crown Fine Art营运，其于全球多地均拥有具国际认证标准的博物馆级保管库，配备恒温控湿、防火防盗及24小时监控系统，大幅降低实体损失风险，为藏家提供安心保障。

二是权威真伪认证辅以数字化存档，提升认受性每张入库藏卡均由专业团队进行真伪鉴定、编目及高解析度摄影记录，建立不可篡改的数字档案，相当于为藏卡颁发「身份证明」。「Grade10 保管库」的藏卡在入库前会先进行一系列的认证及记录，能有效降低交易摩擦，提升藏卡于拍卖行与交易平台的流通效率与认受性。

三是区块链赋能，实现不可篡改的拥有权。透过迷策略于 Solana 区块链上的实体资产代币化（RWA）系统，Grade10 为每张藏卡铸造独一无二的「数码孪生」（Digital Twin），永久记录其来源、交易历史与当前拥有权，确保资讯透明、可追溯及不可篡改，为抵押、分拆持有及流动性池等未来金融化应用奠定基础。

四是便利藏家远程管理资产，权威机构审核。用户可随时透过个人专属的Grade10数字藏卡帐户，即时查阅藏品状态、历史纪录与区块链凭证，无需亲自接触实物，兼顾安全性与便捷性，实现真正的「数字化资产管理」。权威审核机构会定期审核「Grade10 保管库」，以提供更可靠保障。

迷策略将区块链技术深度融入实体资产管理体系

迷策略行政总裁陈展程表示，近年来收藏品市场持续升温，藏家角色已从爱好者转型为文化资产的持有者。对于高价值藏卡而言，资产真实性、可追溯性与安全性，已成为藏家最重视的核心议题。

「Grade10 保管库」的正式推出，标志著迷策略将区块链技术深度融入实体资产管理体系，是公司在文化资产数字化与金融化领域的重要战略布局。由上市公司所建立的专业保管库，确保每张高价值藏卡皆能享有机构级安全保障、权威真伪认证，以及基于区块链的透明化所有权纪录。透过此举，公司旨在同步提升藏卡的资产流动性与市场信任度，推动收藏产业朝向更透明、可信及高效的方向发展。

首阶段为受邀独家入库 即获龙头卡商支持

为确保服务品质与行业影响力，「Grade10 保管库」在推出初期采用「邀请制」，仅限获选的合作伙伴及收藏家使用，目前已确认参与的卡商包括内地最大藏卡交易平台 PokeColor、香港龙头卡商Card Express、HobbyX，以及Home-run等。首批受邀卡商可免费将其经PSA、CGC、SGC或BGS等权威评级机构认证的藏卡入库，率先享用 Grade10提供的机构级存储及代币化服务。

该计划将提供全方位的专属支援服务，确保藏家入库流程顺畅无忧。所有入库藏卡均先由Grade10安排专业团队进行真伪鉴定；随后再进行数字化认证及代币化程序，透过多重保障机制，全面提升资产的安全性与价值。为推广这项高端存库服务，Grade10将借由其在香港及亚洲多个城市举办的藏卡展览活动，积极拓展市场，不仅吸引更多收藏家参与，更致力凝聚藏卡爱好者，打造蓬勃发展的卡牌文化生态圈。