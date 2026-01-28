涉损坏邻居闭路电视及淋泼粪便到冷气机槽 59岁妇人被控刑毁等两罪 续准保释候讯

59岁妇人去年5月至7月涉嫌损坏楼下住户的闭路电视镜头，及把粪便泼向下层住户的冷气机槽，因而被控刑事损坏等两罪。案件今于东区裁判法院提讯，涉案女被告仍暂毋须答辩，以待辩方索取法律意见及与控方进行商讨。主任裁判官张志伟遂将案件押后至3月11日再讯，届时将听取答辩，被告续准保释，期间不得接触控方证人。

被告孙兆芳、报称家庭主妇，被控1项刑事损坏及1项「将粪便、其他脏物、发出恶臭或令人厌恶的物品在未获拥有人及占用人的同意下抛掷或放置在私人财产」罪。

控罪指，被告于2025年5月31日在筲箕湾延龄大厦15楼走廊无合法辩解而损坏属于冼惠玲的一个闭路电视摄像头；及于2025年6月6日至7月13日，无合法权限或解释而将粪便、其他脏物、发出恶臭或令人厌恶的物品在未获拥有人及占用人的同意下，抛掷或放置到延龄大厦15楼某室的冷气机上。

案件编号：ESCC2039/2025

法庭记者：王仁昌