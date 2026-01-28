何永贤与新加坡发展部长徐芳达交流房屋政策 视察简约公屋兼于彩虹邨打卡

香港与新加坡在房屋政策上向来交流密切，房屋局局长何永贤今（28日）在社交平台发文，表示自己昨( 27日 )与新加坡国家发展部长徐芳达会面交流房屋政策，就如何构建房屋阶梯、快速兴建简约公屋、推动「简朴房」规管及重建老旧公屋等议题分享香港经验，并了解新加坡的房屋发展。何永贤期望未来继续与新加坡密切交流，在经验互享中更好地推动建筑科技应用、房屋政策发展。

一行人漫步屋邨 彩虹邨打卡合照留念

何永贤指，一行人还实地参观彩兴简约公屋，了解这个打破香港高层建筑兴建速度纪录的项目，如何为基层市民提供改变生活的机会。除了听取建筑团队分享技术，也沿路看到项目内的社福支援，并上到单位了解相关配置，看看如何简约但实际地支援市民所需。

他们其后再去到彩虹邨，并在「彩虹生活馆」分享推动重建工作，包括以社区服务队进行解说、与居民互动，透过工作坊、活动等了解居民想法，更好地推展「再建彩虹」工作。何永贤也和徐芳达等人在彩虹邨打卡位合照留念，一边漫步屋邨，而他们也一边说屋邨氛围亲切，令他们也想起新加坡的房屋。

图片：何永贤FB