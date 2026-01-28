Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五旬保安员涉镭射笔射唐狗与狗主 虐畜及袭击3罪脱

社会
更新时间：16:21 2026-01-28 HKT
发布时间：16:21 2026-01-28 HKT

58岁男保安涉于去年1月在启德零售馆外用镭射笔照射一只唐狗，另疑向一男一女施袭。男保安早前否认残酷对待动物及普通袭击等3罪受审，今于观塘裁判法院被裁定全部罪名不成立。裁判官丘国新裁决时指，两名事主坚称被告的镭射笔发出红光，以及狗只无跑向被告，惟与闭路电视片段内容不符，故拒纳二人证供。丘官另认为被告自招嫌疑，拒绝其讼费申请。

事主作供与CCTV片段不符有夸大之嫌

被告李敏立，报称任职保安，被控1项残酷对待动物及2项普通袭击罪。控罪指被告于2025年1月14日在启德体育园启德零售馆1外残酷地惊吓、或因胡乱或不合理地作出或不作出某种作为而导致一只狗只受到任何不必要的痛苦；及分别袭击女子李灼敏和男子陈震豪。

丘官引述闭路电视片段，见到被告与两名袭击罪事主迎面遇上，期间被告曾开启镭射笔，以白光射向其中一名事主的爱犬，该狗只当时正朝被告方向跑。之后两名事主与被告理论，被告先后将镭射笔射向两名事主的头部，片中清楚可见镭射笔发出白光，每次过程约半秒。女事主李灼敏供称感觉到被红光照射面部约5秒，又坚称爱犬「绝对无」跑向被告，以及争执约15分钟。丘官指出与片段不符，认为李或有夸大之嫌，终拒纳两名事主的证供。

未能肯定被告以镭射笔射狗属残酷无理与否

就虐畜罪，丘官认为被告坦承曾以红光射向案中狗只的头部，以制止无戴狗绳的牠跑向自己，法庭未能肯定被告的行为属残酷、胡乱或不合理。因此丘官裁定被告三罪均罪脱，惟由于被告承认使用涉案镭射笔作驱狗器，而该镭射笔经检验为可发出伤及眼睛的红光，被告曾射向事主的头部，属自招嫌疑，拒绝被告的讼费申请。

虐畜案的女狗主早前供称，当日带唐狗散步时，被告用镭射笔照射唐狗的头部和眼部，被告声称自己持「合法驱狗器」，又指唐狗没有系上牵绳和会咬人；女狗主回家为唐狗检查后，发现唐狗左眼流眼水和泛红，其后报警。袭击案女事主李灼敏则指，与友人陈震豪带狗只散步时，被告用一个「仪器」发出红色强光照向友人饲养的柴犬头部。她和陈与被告争论时，被告态度轻挑，并用「驱狗器」照向两人和他们的狗只。

案件编号：KTCC1313/2025
法庭记者：雷璟怡

