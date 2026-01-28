宏福苑大火︱援助基金增至45亿 大埔社区中心物资站1.31停运 集中由物资捐献网上平台处理

民政事务总署今日（28日）在社交平台表示，由于前来领取物资的居民减少了很多，因应宏福苑大火发生后在大埔社区中心设置的中央物资站，将于周六（31日））晚上7时后停止运作。署方表示会转为集中网上处理，相关物资配对及分发工作会透过物资捐献网上平台（www.taipodonation.hk）持续推进，市民可继续透过网上平台捐赠物资表达关怀。民政团队会与居民所在房屋项目的营运机构及社署「一户一社工」紧密联系，按居民实际需要配对物资，务求将物资直接分发到居民所在的房屋项目。

劳工及福利局今日（28日）书面回复立法会议员梁美芬就大埔宏福苑火灾质询时指，截至本月26日，援助基金总额达45亿元。

剩余物资转交慈善或志愿机构 分发予有需要人士

民政署指，当物资站停止运作后，民政总署会将剩余的少量物资转交慈善／志愿机构，分发予其他有需要人士。至于大埔社区中心地下篮球场和有盖操场，会在2月1日（星期日）恢愎供大埔居民作日常运动或休闲之用。有兴趣使用篮球场的市民，可以在大埔社区中心开放时间内（上午7时至晚上10时）于办事处即场登记。

篮球场和有盖操场2.1起恢愎作日常运动或休闲之用

署方称，宏福苑大火发生后，社会各界热心捐赠，政府在大埔社区中心地下迅速设立中央物资站，统筹、管理各界向宏福苑居民捐赠的物资，供受影响居民领取作应急之用，过去两个月收集同派发大量捐赠物资，包括衣物、个人衞生用品、食品及饮品，帮助居民渡过难关。

署方早前亦善用各界捐赠物资，在关爱队、「连青人网络」成员及YDC 见习青年大使全力协助下，将部分捐赠物资制成「福袋」，以送给宏福苑居民，向他们传递善心市民及机构的祝福及关怀。现时物资站现场主要剩下旧衣物、有限期的个人衞生用品同樽装水等物资。