Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜中午气温较昨日普遍低4-6℃ 周六降温有薄雾阵雨 2.1一区低见10℃

社会
更新时间：15:41 2026-01-28 HKT
发布时间：15:41 2026-01-28 HKT

天文台表示，东北季候风正影响广东沿岸。同时，一道云带覆盖该区。正午时分，本港各区气温普遍较昨日低4至6度左右。根据天文台9天天气预报，周四至周六湿度高，周五(30日)及周六(31日)湿度最高达95%，有一两阵雨，周六更有薄雾，而周日(2月1日)则气温转凉，最低气温只有14度，打鼓岭更低见10度。

周五有雨及雾 周日气温降至14度 

天文台表示，一股达强风程度的偏东气流会在未来两三日影响广东沿岸，而受一道广阔云带影响，该区有一两阵雨。预料一股东北季候风会在周末期间抵达华南沿岸，下周初该区显著转凉，天色较为明朗。根据天文台9天天气预测，明天气温介乎17至20度，大致多云。早晚有一两阵微雨，日间部分时间天色明朗。吹东风5级，离岸及高地间中6级。周五最低气温稍为回升至18度，最高气温为20度；大致多云，有一两阵雨。而周六则气温介乎16至21度，多云，有一两阵雨。初时沿岸有薄雾，晚上天气转凉。周日降温至14度，最高气温也只有1字头至19度，大致多云。早上相当清凉，日间部分时间天色明朗，吹北至东北风4至5级，初时离岸及高地间中6级。

天文台又表示，随著该季候风在下周中后期逐渐被偏东气流取代，广东地区气温逐步回升。根据天文台9天天气预报，下周一(2月2日)起气温逐步回升，周一最低气温15度，最高气温重见2字头，有20度，下周三(2月4日)及下周四(2月5日)最低气温有17度，最高气温则分别是21及22度。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
政情
4小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
19小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
22小时前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测易衬又舒服：做个健康地雷妹！限时买1送1+满额即减
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测舒服唔刮脚 全线卖断货 官方：努力加单中！
生活百科
22小时前
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
影视圈
8小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
港男斥福田按摩店多隐藏收费 过夜索$400 老手揭秘北上按摩「潜规则」：你太年轻了｜Juicy叮
港男斥福田按摩店多隐藏收费 过夜索$400 老手揭秘北上按摩「潜规则」：你太年轻了｜Juicy叮
时事热话
6小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
2小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
3小时前
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
影视圈
7小时前