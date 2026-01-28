天文台｜中午气温较昨日普遍低4-6℃ 周六降温有薄雾阵雨 2.1一区低见10℃

天文台表示，东北季候风正影响广东沿岸。同时，一道云带覆盖该区。正午时分，本港各区气温普遍较昨日低4至6度左右。根据天文台9天天气预报，周四至周六湿度高，周五(30日)及周六(31日)湿度最高达95%，有一两阵雨，周六更有薄雾，而周日(2月1日)则气温转凉，最低气温只有14度，打鼓岭更低见10度。

周五有雨及雾 周日气温降至14度

天文台表示，一股达强风程度的偏东气流会在未来两三日影响广东沿岸，而受一道广阔云带影响，该区有一两阵雨。预料一股东北季候风会在周末期间抵达华南沿岸，下周初该区显著转凉，天色较为明朗。根据天文台9天天气预测，明天气温介乎17至20度，大致多云。早晚有一两阵微雨，日间部分时间天色明朗。吹东风5级，离岸及高地间中6级。周五最低气温稍为回升至18度，最高气温为20度；大致多云，有一两阵雨。而周六则气温介乎16至21度，多云，有一两阵雨。初时沿岸有薄雾，晚上天气转凉。周日降温至14度，最高气温也只有1字头至19度，大致多云。早上相当清凉，日间部分时间天色明朗，吹北至东北风4至5级，初时离岸及高地间中6级。

天文台又表示，随著该季候风在下周中后期逐渐被偏东气流取代，广东地区气温逐步回升。根据天文台9天天气预报，下周一(2月2日)起气温逐步回升，周一最低气温15度，最高气温重见2字头，有20度，下周三(2月4日)及下周四(2月5日)最低气温有17度，最高气温则分别是21及22度。

