护手霜名牌Crabtree & Evelyn香港公司遭入禀清盘 高院4.15开庭处理

护肤品名牌Crabtree & Evelyn早于2018年结束全港24间实体店业务，转为集中网购业务。曾于The ONE开设分店的Crabtree & Evelyn，昨遭The One Property Limited入禀高等法院呈请清盘。根据司法机构网站显示，公司清盘呈请已排期在4月15日进行。

债权人The One Property Limited在2026年1月27日入禀高等法院呈请Crabtree & Evelyn (Hong Kong) Limited清盘。根据网上资料显示，Crabtree & Evelyn 曾于尖沙咀弥敦道100号 TheONE地上1层UG1A开设分店，现时已永久停业。

案件编号：HCCW81/2026

法庭记者：刘晓曦