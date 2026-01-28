Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

护手霜名牌Crabtree & Evelyn香港公司遭入禀清盘 高院4.15开庭处理

社会
更新时间：13:01 2026-01-28 HKT
发布时间：13:01 2026-01-28 HKT

护肤品名牌Crabtree & Evelyn早于2018年结束全港24间实体店业务，转为集中网购业务。曾于The ONE开设分店的Crabtree & Evelyn，昨遭The One Property Limited入禀高等法院呈请清盘。根据司法机构网站显示，公司清盘呈请已排期在4月15日进行。

债权人The One Property Limited在2026年1月27日入禀高等法院呈请Crabtree & Evelyn (Hong Kong) Limited清盘。根据网上资料显示，Crabtree & Evelyn 曾于尖沙咀弥敦道100号 TheONE地上1层UG1A开设分店，现时已永久停业。

案件编号：HCCW81/2026
法庭记者：刘晓曦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
19小时前
04:13
星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！
申诉热话
5小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
19小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
22小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
2026-01-27 12:38 HKT
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测易衬又舒服：做个健康地雷妹！限时买1送1+满额即减
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测舒服唔刮脚 全线卖断货 官方：努力加单中！
生活百科
19小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
2026-01-27 12:28 HKT
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
16小时前
打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万 
打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万 
商业创科
7小时前