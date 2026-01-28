Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海心公园伤人案｜无业男被加控至两项伤人罪 案件将交付高院处理

社会
更新时间：12:43 2026-01-28 HKT
发布时间：12:43 2026-01-28 HKT

31岁无业男涉嫌于去年10月，在红磡海心公园持刀袭击两名男子，其后逃离现场，被警方在附近公厕缉拿归案。无业男早前被控一项有意图而伤人罪，今于九龙城裁判法院被加控多一项相同罪名。控方索取律政司意见后，认为案件应交付高等法院处理。裁判官莫子聪遂应申请，将案件押后至3月9日于东区裁判法院作交付程序。被告没有保释申请，续须还押。

被告韩国忠，原被控一项有意图而伤人罪，今被加控至两项相同罪名。他被控于2025年10月4日，在香港九龙土瓜湾旭日街海心公园内，分别意图使霍伟东及甄逸轩身体受严重伤害，而非法及恶意伤害霍及甄。

案件编号：KCCC2681/2025
法庭记者：雷璟怡

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
19小时前
04:13
星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！
申诉热话
6小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
20小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
22小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
2026-01-27 12:38 HKT
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测易衬又舒服：做个健康地雷妹！限时买1送1+满额即减
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测舒服唔刮脚 全线卖断货 官方：努力加单中！
生活百科
19小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
2026-01-27 12:28 HKT
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
16小时前
打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万 
打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万 
商业创科
8小时前