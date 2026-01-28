海心公园伤人案｜无业男被加控至两项伤人罪 案件将交付高院处理

31岁无业男涉嫌于去年10月，在红磡海心公园持刀袭击两名男子，其后逃离现场，被警方在附近公厕缉拿归案。无业男早前被控一项有意图而伤人罪，今于九龙城裁判法院被加控多一项相同罪名。控方索取律政司意见后，认为案件应交付高等法院处理。裁判官莫子聪遂应申请，将案件押后至3月9日于东区裁判法院作交付程序。被告没有保释申请，续须还押。

被告韩国忠，原被控一项有意图而伤人罪，今被加控至两项相同罪名。他被控于2025年10月4日，在香港九龙土瓜湾旭日街海心公园内，分别意图使霍伟东及甄逸轩身体受严重伤害，而非法及恶意伤害霍及甄。

案件编号：KCCC2681/2025

法庭记者：雷璟怡