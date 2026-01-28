旺角行人天桥底点燃纸皮放入花槽 六旬汉认3纵火罪还押候惩 求情称受酒精影响

六旬地盘工人前年10月在旺角亚皆老街行人天桥底，点燃纸皮后放入花槽，引致天桥和附近垃圾站的外墙受损。他今于区域法院承认3项纵火罪，辩方求情指他案发时受酒精影响，现已感到后悔，而事件亦没有行人安全受到威胁。法官谢沈智慧押后案件至4月2日判刑，期间被告须还押。

64岁被告范志光、报称地盘工人，承认于2024年10月22日在旺角塘尾道及亚皆老街交界用火损坏属于香港政府的花槽泥土、植物及垃圾站外墙；及同日在两个不同场合，用火损坏行人天桥外墙及花槽泥土。

边纵火边叫途人「唔好多事」

案情指，案发当晚有途人行经塘尾道及亚皆老街行人天桥底时，发现被告把起火的纸皮放入花槽，被告并叫途人「唔好多事」。途人又看到附近有发泡胶亦起火，其后报案，消防到场扑熄火种。警方于10月23日下午在行人天桥附近截获被告，拘捕及警诫下，被告承认自己案发时点燃纸皮，警方亦在他身上发现打火机和1罐丁烷。

控方指被告过去有6次案底，其中一次与本案类同。辩方求情时，指被告该项类同案底属刑事毁坏，并非纵火罪，又指被告案发时受酒精影响而犯案，现已对其行为感到后悔，案中没有行人安全受到威胁，亦没有证据显示被告有使用助燃剂纵火。

案件编号：DCCC253/2025

法庭记者：王仁昌