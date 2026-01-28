公屋滋扰︱过去3年接1.9万投诉 仅11宗被终止租约 宝田邨成重灾区 即睇投诉最多十大屋邨

公共屋邨住户滋扰邻居个案屡见不鲜，房署已采取一系列措施处理，惟投诉个案数目并未有显著减少。房屋局局长何永贤回复经民联立法会议员刘业强书面质询时强调，「扣分制」目的是提高租户意识从而作出改善，而非逐出租户。

公屋邻居滋扰︱过去3年1.9万宗滋扰邻居投诉 11宗因而终止租约

根据当局数字，过去三年（2023至2025年），房屋署共收到19,000宗涉及公屋租户滋扰邻居的投诉，平均每年约6,300宗，当中有11宗因违反与滋扰相关的扣分制项目及租约条款而被终止租约。

噪音滋扰占近六成 其他包括养狗、言语骚扰

同期19,000宗个案当中，噪音滋扰最多，占约11,000宗；其次是在单位窗、露台、楼宇外墙等放置滴水物件／养狗／言语骚扰等，占约5,000宗；而单纯冷气机滴水，已有3,000宗；单位内积存垃圾则有70宗。

屯门宝田邨占270宗投诉 冠绝全港屋邨

房屋署亦提供2025年接获最多滋扰查询和投诉的十条公共屋邨及其个案数目。当中，屯门宝田邨有270宗，成全港最多；青衣长青邨和观塘秀茂坪邨分别排第二和第三，分别有180宗和170宗。另外，西贡区的不容忽视，同属将军澳的厚德邨、健明邨、尚德邨共有370宗。

何永贤表示，本着「情理法」兼备原则，并为给予租户纠正不良习惯的机会，扣分制设有警告机制，署方会先向触犯指定相关不当行为的租户发出书面警告；如果租户在书面警告发出后的两年内再次触犯同一项不当行为，便会扣分。如公屋租户在两年内被扣分数累计达16分，其租约会被终止。

