主教山僭建猖獗 搭建者直认违法：政府无正视康体设施需求 区议员指应全面移除

深水埗主教山一带山坡，长期被部分居民非法开垦僭建，部分人占用官地设置康体设施，包括乒乓球枱，以及建「神坛」等，更有人在搭建空间设立「毛泽东文化馆」，当区居民投诉多时，要求政府严正执法。地政总署较早前张贴通告后，本周一连同食环署清场，并移走大量杂物。

自称管理该处的「主教山体育会」主席李兰芳今早（1月28日）于商台节目指出，在该处设置建筑物已20年，直认那里是官地、搭建的行为违法，但反指政府没有正视居民诉求，提供足够康体设施。

区议员：山上环境未必适合搭建设施

李兰芳指，因应政府近年在主教山前配水库的工程，居民「没有地方玩」，于是进一步修建出不少设施，让大家做运动，又透露连同过往搭建的设施，在该处活动已经20年。她自称：「我为人民服务，为普罗大众服务！」认为街坊欠缺康体设施，「精神状态唔好，好愤怒呀」，又批评部分官员只会「影相打卡为乐，有事上嚟，都唔为我哋平民百姓」，没有正视居民的需要。她指已多次联络政府希望在该处增设康体设施，但没有人理会，形容政府人员、议员「见到我就闪人，走都走唔切」。

深水埗区议员陈国伟于同一节目指出，这批搭建僭建物的居民确实有联络过他，但由于这始终是违法行为，不能协助他们。他指，政府部门过去几日已有行动，将违规建筑物清除。他指据其了解，政府在上届区议会任期期间也曾尝试在主教山进行清理行动，当日意见不一，遇到居民强烈反对，而这些违法构筑物，涉及的规模很大，涉及不同地方，因此现时政府当局逐批处理，也是合理的。

他认为，最终这些僭建物应该完全处理并清除。就有场地「管理人」称居民欠缺康体设施，陈国伟认为无论出发点如何，霸占官地都是违法的，而山上环境是否适合如此大规模发展设施，都是要仔细研究的问题。

深水埗区议员陈国伟。陈国伟fb图片