Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

主教山僭建猖獗 搭建者直认违法：政府无正视康体设施需求 区议员指应全面移除

社会
更新时间：10:25 2026-01-28 HKT
发布时间：10:25 2026-01-28 HKT

深水埗主教山一带山坡，长期被部分居民非法开垦僭建，部分人占用官地设置康体设施，包括乒乓球枱，以及建「神坛」等，更有人在搭建空间设立「毛泽东文化馆」，当区居民投诉多时，要求政府严正执法。地政总署较早前张贴通告后，本周一连同食环署清场，并移走大量杂物。

自称管理该处的「主教山体育会」主席李兰芳今早（1月28日）于商台节目指出，在该处设置建筑物已20年，直认那里是官地、搭建的行为违法，但反指政府没有正视居民诉求，提供足够康体设施。

区议员：山上环境未必适合搭建设施

李兰芳指，因应政府近年在主教山前配水库的工程，居民「没有地方玩」，于是进一步修建出不少设施，让大家做运动，又透露连同过往搭建的设施，在该处活动已经20年。她自称：「我为人民服务，为普罗大众服务！」认为街坊欠缺康体设施，「精神状态唔好，好愤怒呀」，又批评部分官员只会「影相打卡为乐，有事上嚟，都唔为我哋平民百姓」，没有正视居民的需要。她指已多次联络政府希望在该处增设康体设施，但没有人理会，形容政府人员、议员「见到我就闪人，走都走唔切」。

深水埗区议员陈国伟于同一节目指出，这批搭建僭建物的居民确实有联络过他，但由于这始终是违法行为，不能协助他们。他指，政府部门过去几日已有行动，将违规建筑物清除。他指据其了解，政府在上届区议会任期期间也曾尝试在主教山进行清理行动，当日意见不一，遇到居民强烈反对，而这些违法构筑物，涉及的规模很大，涉及不同地方，因此现时政府当局逐批处理，也是合理的。

他认为，最终这些僭建物应该完全处理并清除。就有场地「管理人」称居民欠缺康体设施，陈国伟认为无论出发点如何，霸占官地都是违法的，而山上环境是否适合如此大规模发展设施，都是要仔细研究的问题。

深水埗区议员陈国伟。陈国伟fb图片
深水埗区议员陈国伟。陈国伟fb图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
17小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
22小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
16小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
19小时前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
13小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
13小时前
04:13
星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！
申诉热话
3小时前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳「杰我睿」传走数百亿 官方：负责人正沟通兑付︱有片
即时中国
7分钟前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
22小时前