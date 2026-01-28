Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尼帕病毒︱欧家荣评估传入香港风险低　提醒到受感染地区勿接触动物及喝这种饮料

社会
更新时间：10:22 2026-01-28 HKT
发布时间：10:22 2026-01-28 HKT

印度西孟加拉邦加尔各答近期出现尼帕病毒的感染群组，自1月中起录得最少5宗病例。衞生署衞生防护中心传染病处主任欧家荣表示，中心正密切监察当地情况，香港目前未录得任何怀疑输入或本地个案，初步评估病毒传入香港的风险较低。他呼吁市民如前往受感染地区，应提高警觉并采取相应防控措施。

欧家荣今日（26日）指出，印度疫情主要集中于加尔各答一间医院，暂未发现跨境传播或大规模社区爆发。他表示，香港具备相关检测能力，为谨慎起见，已由昨日开始在机场加强对印度抵港旅客进行体温监测及医学评估，并会继续按风险评估调整防控措施。

病毒可透过多种途径传播

欧家荣解释，尼帕病毒可透过多种途径传播，包括直接接触受感染动物（如猪、马或蝙蝠）的呼吸道分泌物或组织；食用受蝙蝠污染的食物，例如生椰枣汁；以及人传人，主要经接触患者的分泌物传播。

他呼吁市民保持个人卫生，经常洗手，并注意食物安全。前往受感染地区时，应避免接触野生动物（尤其是蝙蝠、猪、猴、猫、狗等），亦应远离蝙蝠栖息地。进食水果前应彻底清洗及去皮，切勿食用可能被蝙蝠咬过的水果，或饮用未经处理的椰枣汁及生果汁。

欧家荣补充，来自印度相关地区并出现疑似症状的旅客，将被安排入住公立医院接受进一步检查及样本检测。一旦发现输入个案，将根据《预防及控制疾病条例》隔离患者及追踪密切接触者。

潜伏期可长达2至3个月

港大医学院内科学系讲座教授兼传染病科主管孔繁毅在同一节目中表示，目前印度疫情未属大规模爆发，仅限于医院内病人及密切接触的医护人员受感染，且当地政府已隔离密切接触者。他指出，尼帕病毒主要透过飞沫或密切接触传播，传染性不算高，因此传入香港的风险较低。

孔繁毅称，尼帕病毒属新发传染病，果蝠为其天然宿主，病毒可透过蝙蝠的粪便或尿液污染动物食物，继而感染猪、狗、羊、猫等动物，再传播至人类。过去20年，印度及孟加拉偶尔出现小规模爆发。

他提到，感染尼帕病毒早期症状与流感相似，包括发烧、头痛、呕吐及肌肉酸痛，潜伏期一般为4至14天，亦可长达2至3个月，临床诊断较为困难。目前并无有效抗病毒药物，患者可能出现肺炎、脑炎等严重并发症，死亡率可高达40%至75%，出现并发症者须于隔离病房接受治疗。

孔繁毅强调，市民应避免前往尼帕病毒爆发的地区，并注意个人卫生，切勿接触蝙蝠、猪只及其他野生动物，亦应避免饮用未经处理的椰枣树液。

相关新闻：尼帕病毒︱政府: 本港并无录得输入或本地案例 评估认为传入香港风险低
 

