曾国衞前列腺癌指数持续上升 有医生称初期无病征 50岁以后应定期检查

社会
更新时间：00:08 2026-01-28 HKT
发布时间：00:08 2026-01-28 HKT

政制及内地事务局局长曾国衞披露自己的前列腺特异抗原指数（PSA）长期超过11。有专科医生称，PSA如高于4，便需提高警觉，但并不代表一定患上癌症，惟前列腺癌初期没有病征，50岁以上男性应定期进行相关检查。

前列腺癌为本港男性第3大癌症杀手，独立股评人David Webb早前亦因转移性前列腺癌辞世，而美国前总统拜登亦被诊断患有转移性前列腺癌。

杨协和（中）提醒，年满50岁男性应定期检查PSA，有家族病史人士更需提早检验。
泌尿科专科医生杨协和表示，PSA如高于4便需提高警觉，但并不代表一定患上癌症，亦可能因前列腺肥大等其他原因导致，病人需进一步进行前列腺磁力共振扫描（MRI)，以确认有无出现特异病变，如有需要，则会抽取组织化验。

杨协和提醒，年满50岁男性应定期检查PSA，有家族病史人士更需提早检验。他强调，前列腺癌发病初期不会有明显病征，若及早发现介入治疗，康复机率会较高，但如果已属晚期，可能需要通过荷尔蒙等治疗处理。

中文大学医学院泌尿外科副教授赵家锋亦指出，PSA指数高于4属不正常，数值愈高，患上前列腺癌的机率愈大，但指数升高亦可能源于前列腺良性增生等。他建议病人若指数升高，应尽快求医评估，作进一步检测。他指，目前并无有效预防前列腺癌的方法，建议男性在50岁左右每两年检测PSA。他期望本港能推广前列腺癌筛查计划，让患者及早发现病情并接受治疗。

