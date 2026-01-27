Pizza Box全线结业︱街坊锐评「食物麻麻」 外卖车房透露或欠薪 员工「拉大队」走人

位于观塘康宁道的最后一间Pizza Box分店近日传出结业。《星岛头条》记者到场观察，发现舖位已落闸关门，但其中一个相连舖位内仍灯火通明，敲闸却无人应门。有街坊表示，观塘区餐饮选择太多，加上该店食物「麻麻哋」、价钱不实惠，因此鲜有光顾。香港餐饮联业协会会长黄家和则指，Pizza Box走平价路线，毛利偏低，容易受成本上涨影响而结业，并预料今年仍会有中小型食肆倒闭。

邻近店舖：上星期已没有营业

负责维修该店外卖电单车的车房负责人表示，两个相连舖位同属Pizza Box，「一边做餐饮，呢边就摆车、整车」。他曾询问老板情况，但对方「乜都答唔到」，亦不清楚会否有人接手或其他打算，「未知佢（老板）想点。我觉得佢都执，你见我都执嘢走，我就打定输数。」

他提到，原本预计店舖至少会营运至农历新年，「见到备货都到新年」，但现时已无员工上班，「员工走晒，总之有啲原因，『拉大队』走咗，可能争人工（欠薪）。佢（老板）都好努力，生意差就一定，见佢都没咩可以畀我做。」邻近的电器舖负责人亦指，该店早于上星期已没有营业，「以前好多生意，最近无乜。」

在观塘区居住57年的街坊张先生称，已有两年多没有光顾，「平时经过也有营业，门外停泊了两辆外卖电单车，但就不见有外卖员出入」。他直言，该店近年食物质素「麻麻哋」，加上观塘区有不少餐饮选择，「现在观塘区有很多店舖也『做不住』结业，附近太多太多（餐厅），出面又有很多卖薄饼的店舖，都多选择，大家就不会选它。」

街坊坦言「唔好食」又不思进取搞优惠

他亦称，相比其他薄饼店，Pizza Box的价钱并不实惠，平日也甚少提供优惠，「它第二个薄饼半价，第一个都要一百多元，要买两个才有优惠」。即使该店结业，区内仍有其他选择，「不是说可不可惜，因为它真的不好吃就要淘汰，又不思进取，没去改善，做减价、优惠。」

家住康宁道的梁小姐表示，搬到观塘区后曾光顾数次，坦言味道「唔好食」。虽然平日经过时常见外卖员及车出入，「但因为它只有做外卖，所以不清楚多不多人叫」。对于该店近日传出结业，她表示「都几可惜」，但日后仍可光顾其他薄饼店。

在观塘区上学的黄同学和关同学亦曾光顾，认为「都几好食，已经很久没买，上次觉得皮脆，酱汁都好食」，惟附近也有很多其他餐厅，加上另有其他品牌的薄饼店可选择，因此不会特意光顾。

黄家和：行平价路线、毛利低

香港餐饮联业协会会长黄家和表示，Pizza Box走平价路线，毛利偏低，而租金、劳工和食材成本难以压低，容易受成本上涨影响而结业，「一有风吹草动，成本上涨，压力就很大。」

他续指，访港游客消费力仍未恢复至疫情前水平，食肆整体生意亦不及疫前，大型餐饮集团尚可透过科技与人工智能降低劳工成本，但亦会关闭部分不盈利的分店；中小型食企多沿用传统方式营运，同时面临港人假日北上消费，以及内地餐饮品牌来港竞争的双重压力。他估计，即使经济逐步回稳，2026年仍会有中小型食肆倒闭。

劳工处回复称，已接获相关雇员求助，并已联络公司负责人，要求雇主妥善处理雇佣事宜。劳工处亦呼吁，如雇员被拖欠工资或其他雇佣权益，应尽快到劳工处劳资关系科登记资料。

记者：何姵妤

摄影：吴艳玲