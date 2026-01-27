商用车司机体检门槛拟降至65岁 业界忧流失「半退休」人手 议员倡增脑退化测试

近年发生多宗涉及年长司机的交通意外，引起外界对续牌体检的关注。运输及物流局建议修例，将商用车司机提交体格检验证明书的年龄门槛，由70岁降低至65岁，相关驾驶执照有效期减至1年，并争取在今年第二季落实。的士业界认为修例会令仍然健康的「半退休」司机离职。有议员则关注过去有建议在年长司机健康测试中，加入反应能力和脑退化等测试，冀政府考虑是否可行。

商用车司机驾驶执照有效期拟缩至1年

政府建议修订《道路交通（驾驶执照）规例》，将商用车司机提交体格检验证明书的年龄门槛由70岁降低至65岁，并缩短其驾驶执照有效期，由3年减至1年，即「一年一检」方可续领牌照。政府亦同时建议提高商用车司机视觉能力的要求，以涵盖「视力」和「视野」。

业界忧年长司机流失需引入外劳

运输署早前已邀请商用车业界人士参与体格评估试验计划，以吸纳前线医生的实务操作意见，优化流程。运输署会继续进行各项准备工作，包括为前线医生制作示范短片、发布医疗指引、向业界宣传、更新有关表格等，争取在今年第二季落实新安排。

新界西北的士司机从业员总会主席黄永忠担心修例会流失人手，因很多年逾70岁的的士司机仍然健康，若政府再收紧要求，部分半退休状态的健康年长司机便会退休，担心新例减少本地司机数目，届时便要引入外劳。

议员关注司机体格检验细节

道路安全议会成员李耀培表示，广东省年满65岁的司机需每年验身，并设色盲和身体反应等测试，认为从安全上考虑，本港长远应与广东省标准看齐。不过他指出，为免过份增加商用车司机负担，政府应让司机到政府门诊以合理价钱接受检查及取得证明。

立法会交通事务委员会主席陈恒镔关注司机体格检验的细节，指出现时司机只要通过简单的检测和口头询问，便可获医生发出健康证明，而过去有建议在测试加入反应能力和脑退化等测试， 或加入自动化检测，希望政府考虑是否可行。