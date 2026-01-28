香港助波兰品牌拓展内地市场 波兰驻港总领事信「一国两制」是关键

香港一直是外国企业进军亚洲的跳板，波兰驻港总领事Michał Kołodziejski 接受《The Standard》（《英文虎报》）专访时赞赏香港的战略地位，是打入亚洲及中国内地市场的理想基地，随着华沙新机场兴建，波兰和香港未来可开启直航，加强两地连系，他又举例指，有波兰人在港成功创业并把品牌带回家，希望有更多波兰品牌开拓新市场。他并对香港经济复苏充满信心，指出「一国两制」对香港作为国际枢纽至关重要。

「波兰制造」品牌暂鲜为人知

波兰是全球增长最快的经济体之一，现正将商业目光转向东方，Michał Kołodziejski受访时指，波兰脱离共产统治、融入西欧供应链后，建立起品质优良、价格具竞争力的出口经济，过往波兰产品主要销往西欧，现在波兰企业已有信心开拓欧洲以外的新市场。他表示，Ikea等国际零售商，均有许多产品在波兰生产，但「波兰制造」品牌仍未广为人知。

只身进入内地较困难 看准香港战略定位

Michał Kołodziejski指，波兰企业放眼亚洲及中国内地市场，但深知只身进入内地较为困难，故看准香港的战略地位，作为进军亚洲及中国内地市场的落脚点和理想基地，而且在香港成立公司非常容易，当然在香港的营运成本较高，确会使部分信心不足的企业却步。

但他指出，有波兰人成功创业，包括以波兰食材在港开业的西班牙餐厅Que Pasa，其老板成功赚到「第一桶金」，更由贸发局带领「衣锦还乡」，将品牌带回华沙。而供应多款西式菜肴的Flying Pig Bistro亦是成功例子。他又认为，波兰的金融科技亦具备外销潜力，例如是电子支付平台BLIK。

他表示，随着华沙新机场的兴建，香港与波兰的交通连系有望进一步改善，未来可开办直航，不用再经西欧绕道来港，「考虑到波兰的地理中心位置，可以开辟更便捷的航线」。他又提到，财经事务及库务局局长许正宇去年9月访问波兰，使双方关系更趋紧密。

谈到香港的国际地位时，Michał Kołodziejski强调，「一国两制」框架下的独特优势，是香港保持成为全球枢纽重要关键，且对波兰的外交与商业布局至关重要，「如果香港变成另一个普通中国城市，我们就会关闭领事馆」。他又对香港经济复苏及维持自身独特角色充满信心，但提醒香港面对的难题是要保持声誉，因为一则负面消息很易便会盖过十则正面消息，而许多波兰人对香港认知有限，只能透过争议事件或议题理解香港。

目前约有1,000名波兰人居于香港，多是在20至30年前波兰经济欠佳时期来港，Michał Kołodziejski指，总领事馆正积极巩固社群根基，包括发起「波兰星期六学校」(“Polish Saturday” school )的波兰课程，推动在港波兰儿童传承波兰文化。

以波兰食材在港开业的西班牙餐厅Que Pasa，香港中乐团在大会堂演出后曾到此聚餐。

两地文化交流深厚 赴波兰升学港生增

在贸易与投资以外，Michał Kołodziejski在访问期间亦赞赏香港的城市环境，既有都市生活，亦有自然空间。而香港和波兰亦有深厚的文化交流，在电影艺术、古典音乐到高等教育多层次均有互动，而波兰经济稳定且稳步增长，亦吸引香港学生到波兰升学和交流。

两地有不少文化交流，例如长洲有举行波兰文化节，将波兰饮食、音乐及传统带进香港社区，音乐上跨地域合作同样频繁，香港中乐团曾与备受赞誉的波兰大提琴四重奏在港合作演出，乐团亦有计划在波兰进行一场回访演出。

教育交流亦同步拓展，由于波兰的悠久学术传统及在中欧的地理枢纽位置，选择到波兰升学的香港学生亦愈来愈多。波兰经济稳定，即使在金融海啸和疫情期间，波兰每年都有经济增长，亦吸引学生赴波兰交流。而波兰拥有被列入世界文化遗产、建于十四世纪的马尔堡城堡，亦深受喜爱窥探欧洲历史的香港游客欢迎，两地透过各类节庆与活动，建立了活跃的文化伙伴关系。

相对而言，香港是较年轻的现代城市，波兰有深厚的文化历史底蕴，例如波兰电影在国际影展上长期占有一席位，罗曼．波兰斯基等名导演的作品屡见于各地影展，在香港等不同亚洲城市亦有上映。

音乐方面，波兰作曲家萧邦的作品亦成为两地重要的情感与文化桥梁，相信港人对萧邦命名的音乐节绝不陌生，而「Chopin Avenue」等机构亦在亚洲多地举办青年钢琴比赛，既培育音乐人才，也推动对古典音乐的欣赏。

本报记者