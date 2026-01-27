Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉以订单金额一成半贿赂福临门采购经理 厨具供应商周四提堂

社会
更新时间：18:30 2026-01-27 HKT
发布时间：18:30 2026-01-27 HKT

有「富豪饭堂」之称的福临门，其集团2022年尾准备于九龙湾开设分店，需采购多项厨具，一名厨具供应商涉以订单金额一成半作为回佣，贿赂福临门一位采购经理，借此获发厨具订单。廉署经调查后，今日落案起诉该名供应商一项向代理人提供利益罪，本周四（29日）于观塘裁判法院答辩。

女被告赖亚好，55岁，卓展厨具设备有限公司(卓展厨具)东主，被控一项向代理人提供利益罪。

控罪指被告涉嫌于2022年12月25日向一名福临门集团(福临门)采购经理提供贿款约12,000元，致使福临门向卓展厨具发出厨具订单。

案发时，经营中式食肆的福临门准备在九龙湾开设分店，其采购经理向卓展厨具发出多张订单。廉署接获贪污投诉遂展开调查，发现被告涉嫌就其中三张订单，向该名福临门采购经理提供非法回佣，计算方法为订单金额的一成半，即约12,000元。

