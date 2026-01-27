Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚旅中心料全年约9950万人次由香港赴内地 精选10条「一程多程」旅游路线推介

社会
更新时间：18:33 2026-01-27 HKT
临近农历新年，由亚洲旅游交流中心主办的「2026『欢乐春节』港澳地区文化和旅游推广月」今日（27日）举行启动仪式，推出马年吉祥物「吉祥马」和10条「一程多站」入境旅游精品线路，并发布今年全年港澳地区旅游市场预测报告，料香港赴内地人次约为9,950万。

亚旅中心预测，今年香港赴内地人次约为9,950万，增长7%；澳门赴内地人次约为3,950万，增长6.7%；内地赴香港人次约为4,050万，增长7.1%；澳门赴香港人次约为120万，增长2.5%；内地赴澳门人次约为3,100万，增长8.6%；香港赴澳门人次约为745万，增长2.0%。

 

入境旅游人次屡创疫情后新高

亚旅中心主任张栋致辞时介绍，港澳文旅市场复苏势头强劲，入境旅游人次屡创疫情后新高，其中香港、澳门赴内地游客人数分别创下9,300万、3,700万人次的历史新高。港澳与内地文旅交流不断加深，传统文化魅力不减，新的科技打卡点人潮涌动，文旅融合发展成效显著。他亦提到，今年将继续组织特色花车，参与港澳两地新春花车巡游。

今年的吉祥物「吉祥马」是由中央美术学院的团队设计，以东汉铜奔马「马踏飞燕」为设计灵感，借鉴唐代五花马的鬃毛装饰手法，主色采用中国红，辅以祥云纹、如意纹等经典传统纹样，12匹「吉祥马」一字排开，尽显新春喜庆祥和之气。

精选10条「一程多站」旅游路线

此外，亚旅中心推出10条「一程多站」入境旅游精品路线，涵盖长江文明、黄河文明、大运河文明以及海上丝绸之路、陆上丝绸之路五大文化脉络；整合京津冀、江浙沪、黑吉辽等区域文旅集群。同时聚焦熊猫家乡、世界屋脊等全球知名文旅IP，深度串联内地全域优质文旅资源，为港澳地区和全球游客提供高品质入境旅游选择。

出席启动礼的主礼嘉宾包括旅游业议会主席谭光舜、澳门中联办经济部副部长杨全洲、旅游界立法会议员江旻憓、旅游事务专员张冯泳萍、澳门旅游局副局长司徒琳丽、旅游事务副专员朱瑞雯、旅游业监管局主席林诗棋、旅游发展局副总干事叶贞德等。

记者：何姵妤
摄影：吴艳玲

