尿液汽水案 63岁退休汉认2罪还押候判 指与超市职员口角故犯案

63岁退休汉去年中将尿液注入樽装汽水，再摆放在超市货架，9岁男童疑误购「尿液汽水」，饮用后不适送医。无业汉今于九龙城裁判法院承认意图损害而施用毒药或残害性或有害物品等2罪。辩方求情指被告案发后后悔莫及，一度考虑自杀；亲友求情信则指被告幽默，常为身边人带来欢乐。裁判官莫子聪指本案非常特别，押后至下月10日判刑，以待索取心理专家、精神科、感化及社会服务令等一系列报告，期间被告还押候判。

两间超巿出售可口可乐被发现受污染有尿味

案情指，太古可乐厂职员得知百佳及惠康的可口可乐受污染，打开后嗅到尿味。去年7月1名陈姓男童在惠康超级市场购买可口可乐饮用时，发现有尿味，遂向卫生署举报。其后多间惠康及百佳分店均发现货架上的「Coca Cola plus」出现异常，例如樽盖被开、有尿味、瓶内液体呈黄色以及容量较平常多等。

被告认与超巿职员争执后于汽水内「加料」

闭路电视片段显示被告多次将涉案可乐放在货架上后离开。被告翌月9日在住所被捕，警诫下承认因为早前与惠康职员起争执，一时不快下将带尿汽水放在惠康及百佳货架上。化验报告显示，涉案汽水内含尿液。

求情称为恶作刻带来麻烦而后悔

辩方求情指被告现年63岁，土生土长，退休前任职地产代理，曾获颁杰出员工奖项，反映其品格正面良好。辩方续指被告案发时与惠康职员口角，故打算以恶作剧带来麻烦，现已非常后悔，故本案属单一事件。辩方呈上多封求情信，交代父母离世、被告离婚及退休后抑郁，故用上不当方式发泄情绪，案发后后悔莫及，一度考虑自杀；亲友求情信则指被告为人大方，乐于助人，常以幽默方式为身边人带来欢乐。

认1年内两度于超巿饮料中加入尿液

被告罗剑毅承认于由2024年7月21日至2025年8月6日期间，在香港九龙深水埗南昌荟惠康超级市场等地，两度非法及恶意向他人施用毒药或其他残害性物品或有害物品，即尿液，意图使该他人受损害、精神受创或恼怒。

案件编号：KCCC2086/2025

本报记者