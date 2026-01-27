荣国企业太子爷邹汉光家藏近万元毒品 今缺席法庭判刑 遭发拘捕令

老牌地产商荣国企业「太子爷」、有多宗毒品案底的66岁商人邹汉光前年在西半山家中被搜出总值近1万元的「冰毒」、可卡因及大麻，他早前承认一项管有危险药物罪，准保释至今午在东区裁判法院判刑。惟邹汉光缺席法庭聆讯，辩方表示未能联络上邹；控方则指邹于保释期间曾缺席警署报到或有迟到的情况，向法庭申请发出拘捕令，获主任裁判官张志伟批准。

被告邹汉光，被控于2020年11月13日在香港薄扶林道裕仁大厦C座某室内管有危险药物，即内含13.9克甲基苯丙胺盐酸盐、内含1.4克可卡因的2.05克固体及0.66克草状大麻。案情指，当日警方执行反毒品行动及到被告住所搜查，在屋内发现涉案毒品，而当时被告及其印佣正身处单位内。被告被捕后，在警诫下承认自己购买涉案毒品作自用。根据警方估算，涉案毒品当时巿值约9,000至近1万元。

案件原定今午判刑，惟被告没有到庭，辩方指未能联络上被告，虽然被告昨午仍曾与太太一起午餐，但当晚辩方打算提醒被告出庭、再尝试联络被告时，被告电话已未能接通。控方则提到，被告保释候判期间，曾经迟了到警署报到，也有缺席报到的情况。张官遂应控方要求、发出拘捕令。

案件编号：ESCC2971/2024

法庭记者：王仁昌