两男疑为金钱纠纷持铁通互殴致一方死亡 被告警诫下称：佢争我钱唔还⋯⋯嬲得滞先打佢

两名无业男子4年前疑因单车买卖金钱纠纷，在天水围手持长铁通互相挥打，涉欠款$800的58岁男买家被砸伤倒地，送院抢救殆，两日后不治。男卖家否认谋杀罪，案件今于高等法院3男4女陪审团席前开审。被告在录影会面下交代两人因维修单车而认识，他为死者垫支购买二手单车后，死者却杳无音信，甚至封锁他手机，他无法联络死者遂上门「追数」，惟「见佢想打人咁，咪落地下打」，互殴后，「见佢突然之间跌系地下，晕低咁，我咪惊，即刻走啰」。

目击者拍下被告持铁通击中死者后离去

现年51岁的男被告王冠铭否认在2022年10月31日于香港谋杀58岁男子罗振成。被告被捕后在警诫下称「佢争我钱唔还，咪同佢嘈交，嬲得滞先打佢，佢系咁X我」。

控方在庭上播放天水围天恩邨恩盈楼及元朗水边围邨湖水楼的闭路电视片段，显示被告出入楼宇及上落电梯的时间，另播放案发现场附近的行车记录仪片段及目击者所拍摄的片段，当中显示被告与死者发生口角，被告手持铁通指向死者并称「唔好走呀」，被告便向前大力挥动铁通。行车记录仪片段未能拍摄到两人的打斗场面，但录下了两人的打斗声、对骂声及铁通挥动声。

目击者所拍摄的片段则显示，被告及死者两人各自手持铁通向对方挥舞，死者在打斗期间遭被告手持的铁通击中，晕倒并向后倒地，头部着地。死者躺在地上一动不动，被告把银铁通大力扔在地上，上前查看死者状况后，转身离开案发现场。

被告警诫下称上门追数继而动武无心杀人

控方在庭上播放被告录影会面纪录片段，被告交代他与死者「成哥」在案发前一至两个月因维修单车而认识，他代死者垫支购买一辆二手单车，但死者其后音讯全无，死者更将其手机号码封锁，令他无法联络死者。被告指自己别无他法，10日后遂决定亲自上门追讨欠款。被告在2022年10月28日至29日，先后三次前往死者位于天水围天恩邨恩盈楼的住所，首两次均曾发生口角。

事发当日即第三次上门时，被告向死者要求取回款项，「问佢攞番啲钱」，惟死者不断以粗言秽语辱骂他，「大声讲粗口闹我」，被告便回骂死者。死者亦表现出攻击意图，被告「见佢想打人咁，咪落地下打」，惟被告指他感到「好无奈」，解释指：「我唔系专登（要打交），（死者）无啦啦要人打交咁，唔知为乜」。

被告指他为自卫起见，在附近垃圾房拾获一支铁通傍身。两人在地下手持长铁通互殴时，被告指他「扑左佢一下 ，佢就瞓喺度，唔知扑到颈定头」。而被告「见佢突然之间跌系地下，晕低咁，我咪惊，即刻走啰」。被告解释「当时我好惊好乱」，故未有即时考虑救助死者或报警。被告亦提到其额头、手臂及背脊均受伤，重申他目睹死者倒地后已立即停止袭击，并非有意置人于死地。他另指他完事后「拎埋支『武器』番屋企，等呀sir知道我用咩『武器』打佢」。

案件编号：HCCC52/2024

法庭记者：刘晓曦