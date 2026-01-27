Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油塘高超道男烧焊工人堕毙 承建商等遭劳工处票控

更新时间：13:25 2026-01-27 HKT
发布时间：13:25 2026-01-27 HKT

油塘高超道一个私人住宅地盘于2023年12月8日发生夺命工业意外，50岁男工人吴伟杰怀疑被工字铁绊倒，继而从6米高堕下，他昏迷送院后延至翌日不治。涉事承建商联力建筑有限公司及分判商被劳工处票控没有采取足够的步骤防止有人堕下等共9项传票罪，今于观塘裁判法院开审。与死者一同工作的工人供称，当日两人正安装工字铁搭建临时铁台，死者负责解开吊具。

被告分别为联力建筑有限公司，被票控没有采取足够的步骤防止有人堕下、没有发展、实施和维持一个安全管理制度和东主的法律责任等5项传票罪；以及利贵沣工程有限公司，被票控没有提供所需的资料、指导、训练及监督以确保在工业经营中雇用的人工作安全等4项传票罪。

事发当日与死者一同工作、时任利贵沣工人林永福供称，当日早上8时半与死者裁剪搭砌临时铁台用的工字铁，约10时半开始安装工作。由一名叫陈添的人员操作起重机，将搭建用的工字铁吊运上1楼平台，再由林及死者安装。林会透过对讲机通知陈放置工字铁的位置，而死者则在放置后「解码」，即拆除工字铁两端上的吊具。

林续指，放好工字铁后死者会将安全带挂上独立救生绳，先解一端的吊具，然后再在工字铁上行走至另一端解吊具。林指案发地点的4个角落均有独立救生绳，配有防堕扣，当安全带扣上后，最远可走至2米半的距离。

案件编号：KTS20265-20273/2024
法庭记者：雷璟怡

