金管局私隐公署联手打击诈骗 将联合审查银行反诈骗系统及管控措施
更新时间：12:18 2026-01-27 HKT
发布时间：12:18 2026-01-27 HKT
发布时间：12:18 2026-01-27 HKT
因应诈骗手法日趋复杂，香港金融管理局（金管局）及个人资料私隐专员公署（私隐专员公署）（1月27日）公布，双方将深化合作，对部分银行的反诈骗系统及管控措施，进行以风险为本的联合审查。
金管局将重点评估银行就2024年12月及2025年4月两份通函中所载的反诈骗措施的落实成效，而私隐专员公署则会审视银行为保障个人资料免受滥用及外泄而采取的资料保安措施及存取管控机制。
加强公众防骗推广
金管局与私隐专员公署将携手加强公众推广及教育，并与香港警务处、香港银行公会及银行业界等主要持份者紧密合作，提升公众防骗意识，提醒他们最新的诈骗手法及保障个人资料（包括银行帐户资料）的重要性。相关工作将涵盖面向公众及针对特定群体的宣传活动。
私隐专员公署提醒，市民在提供个人资料，包括银行帐户资料、登入帐户和密码时必须保持警觉，并应留意由金管局、私隐专员公署及警方发布的最新防骗资讯，防止资料被用作诈骗或洗黑钱。
金管局总裁余伟文表示，打击诈骗有助维护公众对香港金融体系的信心，金管局一直重视相关工作。与私隐专员公署加强合作，是提升反诈骗生态圈更有效防范骗徒滥用本港银行体系进行欺诈行为的重要里程碑。
个人资料私隐专员钟丽玲亦指，鉴于银行每日处理大量个人资料，银行业界必须采取严谨的资料保安及监控措施，以防止客户个人资料遭到未经授权或意外的存取或滥用。私隐专员公署很高兴与金管局合作，在金融业界推动防骗及保障个人资料私隐的文化。
最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
4小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹泻一年照大肠镜揭「元凶」是保温杯 6种饮品不宜盛载/只用清水冲洗大错特错
2026-01-26 12:57 HKT